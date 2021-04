Régis Dupont, uma carreira jornalística com Cristiano Ronaldo

A pandemia de Covid-19 tem complicado a promoção da cultura e dificultado a publicação de obras, visto que as livrarias estiveram fechadas durante vários meses.

No entanto, as editoras continuam a apostar em obras que acreditam que podem ter sucesso, é o caso do livro do jornalista e escritor francês Régis Dupont.

O jornalista, que escreve sobretudo para o único diário desportivo em França, L’Équipe, decidiu dedicar uma obra a Cristiano Ronaldo, a estrela do futebol português e mundial.

«Cem e uma vezes Ronaldo», em francês «101 fois Ronaldo». O título do livro faz referência, na altura do trabalho de escrita, ao número de golos que tinha Cristiano Ronaldo com a Selecção Portuguesa, desde então já tem 103.

Régis Dupont segue há anos a Selecção Portuguesa e foi o primeiro gaulês a realizar uma entrevista de CR7 quando ele estava em território luso, no Sporting Clube de Portugal, em 2002.

O jornalista e escritor francês explicou-nos as razões que o levaram a escrever o livro e que vão suscitar o interesse dos leitores na compra da obra.

Régis Dupont, jornalista francês no diário L’Équipe, escreveu o livro «Cem e uma vezes Ronaldo» nas edições Solar.

Em entrevista à RFI, Régis Dupont não tem dúvidas que o melhor jogador português de todos os tempos é Cristiano Ronaldo.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo venceu cinco vezes a Liga dos Campeões e arrecadou cinco vezes a Bola de Ouro, ele que foi formado no Sporting Clube de Portugal, passou pelo Manchester United e pelo Real Madrid, e está actualmente na Juventus em Itália.

O internacional português também já alcançou dois troféus com Portugal, o Europeu em 2016 em França, e a Liga das Nações europeias em Portugal em 2019.