Futebol: Manchester City venceu o PSG na primeira mão das meias da Champions

O Paris Saint-Germain perdeu por 1-2 frente ao Manchester City no Parque dos Príncipes num jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Pelo segundo ano consecutivo o Paris Saint-Germain disputa as meias-finais da Liga dos Campeões europeus de futebol. Em 2020, em Lisboa onde decorreram os jogos dos quartos-de-final até à final, os parisienses atingiram a final que perderam por 1-0 frente ao Bayern Munique. Este ano, em 2021, a equipa da capital francesa chegou às meias-finais eliminando os germânicos do Bayern Munique.

Nesta quarta-feira, 28 de Abril, o PSG perdeu frente aos ingleses do Manchester City por 1-2 num encontro em que os parisienses estiveram a vencer.

PSG entrou a vencer

Os parisienses entraram melhor no encontro, dominando os ingleses. Os pupilos do treinador argentino Mauricio Pochettino criaram oportunidades de golo até abrirem o marcador.

Aos 15 minutos de jogo, após um canto apontado pelo avançado argentino Ángel Di María, o defesa brasileiro Marquinhos cabeceou para o fundo da baliza do guarda-redes brasileiro do Manchester City, Ederson.

Os ‘Citizens’ estavam desorientados na capital parisiense e não conseguiam criar perigo junto da baliza do guarda-redes costa-riquenho Keylor Navas.

Manchester City tenta chegar ao empate…

A segunda parte começou bem melhor para os ingleses. O City tentava chegar ao golo enquanto os parisienses jogavam em contra-ataque para alcançar um segundo tento.

A posse de bola era estéril para os ‘Citizens’ que não conseguiam ser perigosos, enquanto o Paris Saint-Germain com contra-ataques do avançado argentino Ángel Di María e do avançado francês Kylian Mbappé aproximavam-se cada vez mais da baliza do guarda-redes brasileiro Ederson.

E aos 64 minutos, o empate! Num remate, que parecia quase um cruzamento, o médio belga Kevin De Bruyne conseguiu introduzir a bola no fundo da baliza de Keylor Navas. 1-1 num jogo que ainda prometia sobressaltos.

Este empate vai ser seguido de um segundo tento para os ‘Citizens’. A reviravolta é total aos 71 minutos com um livre directo apontado pelo avançado argelino Riyad Mahrez que acabou nas redes da baliza dos parisienses. 1-2 para o Manchester City que coloca-se em vantagem contra a corrente do jogo.

Gana Gueye expulso, fim caótico para o PSG

A perder por 1-2 os parisienses vão ficar reduzidos a dez após um cartão vermelho directo para o médio senegalês Gana Gueye. O internacional senegalês fez uma falta muito dura sobre o médio alemão Ilkay Gundogan, o que lhe valeu a expulsão.

A dez contra onze, a equipa do Paris Saint-Germain tentou controlar o resultado e não sofrer mais golos.

No fim dos 90 minutos, os britânicos do Manchester City venceram por 1-2 na deslocação ao terreno do clube parisiense.

Para Eric Mendes, especialista do clube parisiense, o Paris Saint-Germain dominou na primeira parte e teve tudo para vencer o encontro, mas deixou escapar o triunfo por culpa própria.

«Na primeira parte o Paris Saint-Germain estava claramente a dominar. Era uma surpresa ver o PSG a este nível, tiveram muitas ocasiões, conseguiram abrir o marcador. Foi uma justa vantagem que o Paris Saint-Germain teve. Foi uma boa surpresa ver o PSG responder em campo ao que é, em termos tácticos e físicos, o Manchester City. Só que infelizmente só foi a primeira parte. Na segunda parte foi claramente o Manchester City que soube dominar por completo o Paris Saint-Germain. O City aproveitou as falhas porque foram mais altas do que propriamente ocasiões que permitiram ao Manchester City dar a volta ao resultado e sair com uma vitória do Parque dos Príncipes por 1-2. Infelizmente para o PSG, esta derrota pode ser uma derrota pesada. Nesta altura da competição é sempre difícil dar a volta ao resultado na segunda mão. O Paris Saint-Germain está numa situação complicada, mas já mostrou há pouco tempo que soube ganhar em Barcelona e em Munique. Tudo é possível no futebol», concluiu o jornalista desportivo.

Antes do encontro, em conferência de imprensa, o avançado brasileiro Neymar tinha admitido que os parisienses iam dar tudo para chegar à final, ele que se sente feliz no PSG.

A segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões europeus decorre em Manchester, na Inglaterra, a 4 de Maio.

De notar que na outra meia-final, o Real Madrid empatou a uma bola frente ao Chelsea. A segunda mão decorre a 5 de Maio.