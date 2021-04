África digital: Strive Masiyiwa (Econet), o bilionário que depende de datacenters

O bilionário zimbabwano, que arrecadou mais de um bilião de dólares para garantir o crescimento do seu grupo, está na primeira posição no ranking digital exclusivo da África, produzido por JA.

Filantropo e membro da equipe de choque criada pela União Africana para lutar contra a Covid-19, presente no conselho de várias multinacionais como Unilever ou Bank of America, o único bilionário do Zimbabwe, Strive Masiyiwa, que completou 60 anos em Janeiro 29, tem sido, acima de tudo, há mais de trinta anos, um dos principais empreendedores da transformação digital do continente.

Famosa por ter posto fim ao monopólio público do setor de telecomunicações do Zimbábue na década de 1980, que passou pelas fileiras da guerrilha mas também pelas salas de aula da Universidade do País de Gales, a engenheira graduada agora radicada em Londres tem demonstrado, desde seu início nos negócios, um talento incomum e capacidade de recuperação.

Em torno de seu grupo Econet, ele está construindo rapidamente um ecossistema que atravessa as fronteiras do Zimbabwe e investe pesadamente na África do Sul. Depois multiplicou as parcerias, espalhando as subsidiárias do Botswana ao Lesoto, do Ruanda à Nigéria e Burundi, depois a outros continentes. Tendo sempre presente a ideia de não se limitar à profissão, de ter e manter, tanto quanto possível, um passo à frente.

O grupo Econet está, portanto, embarcando em cabos de satélite, terrestres e submarinos, televisão paga (sob o nome de Kwese TV, seu maior fracasso até agora) e, mais recentemente, centros de dados , que descreve como “Uma revolução que marcará a nova era do setor de tecnologia “.

O percurso de Strive Masiyiwa não é livre de acidentes, e é isso que o torna tão emocionante. Depois de sair vitorioso do impasse com as autoridades do Zimbabwe sobre a abertura das telecomunicações à concorrência, ele pagou um alto preço e teve que deixar o país, onde suas relações com as autoridades políticas continuam tensas.

Especialmente em 2019, a decisão das autoridades de Harare de proibir o uso de moedas estrangeiras em seu solo e de não mais permitir que o dólar zimbabweano apareça para derrubá-lo sobre um joelho. Entre a desconfiança dos mercados e a inflação, a moeda local perde 95% do seu valor e o empresário, cujo património continua cotado no Zimbabwe, vê o seu património despencar. Em poucos meses, sua fortuna passou de 2,3 para 1,1 bilhão de dólares.

Dirigida pelo seu antigo advogado, Nic Rudnick, é hoje a primeira operadora de fibra óptica em África a pilotar uma rede de mais de 70 mil quilómetros, ligando a Cidade do Cabo ao Cairo, tendo recentemente uma ligação a Muanda, na costa angolana.

No final de 2020, outra de suas empresas, a Africa Data Centers (ADC), chamou a atenção da International Development Finance Corporation – estrutura americana responsável pelos investimentos nos países do Sul – que ali investiu 300 milhões de dólares. É preciso dizer que a ADC, que já administra cinco data centers no continente (na África do Sul, Quênia, Ruanda e Nigéria) e tem como alvo novos estabelecimentos em Gana, Marrocos e Egito, é promissora e estratégica.

Uma parte da soberania

Num momento em que a oferta de serviços digitais, em particular o armazenamento em nuvem, está explodindo no continente, o controle dos data centers promete ser decisivo. Se os Estados Unidos não pretendem ceder o campo às empresas chinesas, a África também deve se envolver para esperar reter alguma soberania sobre a gestão de seus dados.

Também enfraquecido em 2019 pelo colapso da Kwese TV, financiado por um empréstimo de 375 milhões de dólares, Strive Masiyiwa teve que revender 8% da Liquid telecom por 180 milhões de dólares para aliviar o fluxo de caixa de seu grupo. Em 2020, depois de considerar a venda de 20 a 30% de sua empresa de gerenciamento de fibra óptica, ele finalmente conseguiu elevar o padrão e muito mais.

O livro de endereços impressionante do bilionário, sem dúvida, não é estranho a esse sucesso. Aparecendo regularmente no ranking de influentes empreendedores africanos, o zimbabweano há muito tempo se associa a tomadores de decisão em todo o mundo, seja em conselhos de administração, na União Africana ou por meio de suas muitas atividades filantrópicas, muitas vezes ligadas à Higher Life Foundation fundada em 1996 com sua esposa Tsitsi.

Particularmente preocupado em construir pontes entre a África e o resto do mundo, e fomentar uma geração de jovens licenciados no continente, o empresário já distribuiu mais de 100 mil bolsas e montou, com o apoio de Barack Obama, um programa de envio jovens americanos em início de carreira para trabalhar em suas empresas africanas.

E porque sempre faz sentido ter amigos em todos os lugares, Masiyiwa também é próximo do bilionário chinês Jack Ma , a quem ele abre as portas de palácios presidenciais em todo o continente.

PERFIL

Strive Masiywa

Data de nascimento: 1961 (idade 60 anos), Rodésia Património líquido: 1,5 biliões USD (2021) Forbes

Cônjuge: Tsisi Masiywa