Africa Business School lança um programa de MBA “100% Online”

A Africa Business School (ABS), uma escola de excelência que funciona sob a alçada da Universidade Politécnica Mohammed VI (UMPVI), vai lançar um novo programa de “MBA Online” dedicado a executivos de alto potencial e empreendedores experientes na África.

A implementação deste programa ilustra a política de agilidade e flexibilidade defendida pelo ABS e seu crescente compromisso com o continente africano. O programa “MBA Online” é também uma resposta às convulsões causadas pela pandemia Covid-19, face à impossibilidade dos participantes africanos de viajarem para fora das fronteiras dos respectivos países.

Projectado para a África, este programa é direcionado a gestores ou futuros gestores africanos, oferecendo-lhes treinamento baseado em conceitos inovadores, novas formas de pensar e práticas ágeis que podem ajudá-los a desenvolver suas capacidades de tomada de decisão e se adaptarem a desafios futuros

Flexibilidade ao serviço de futuros líderes e empreendedores em África

A flexibilidade é de facto o principal trunfo do “MBA Online”, graças a uma abordagem assíncrona para equilibrar as demandas da vida profissional e pessoal dos candidatos. Com duração de 18 a 21 meses, o novo programa oferece uma imersão única baseada em aprender fazendo e coaching sob medida.

Na verdade, como parte de um programa interdisciplinar liderado por professores de nível mundial, os participantes vão ser apoiados em dois eixos principais: criação de valor e desempenho, por um lado, e desenvolvimento pessoal e liderança. Um treinador académico é nomeado para cada candidato para apoiá-lo durante o curso de treinamento.

A aprendizagem pela acção está inserida, entre outras coisas, num módulo dedicado, onde os alunos respondem em grupos a um problema concreto de uma organização na África.

O objectivo final é permitir aos candidatos vivenciar e compreender melhor a complexidade e incerteza do processo de tomada de decisão nas empresas, mas também identificar, formular e implantar recomendações inovadoras, respeitando os aspectos éticos e sociais, para criar valor acrescentado na empresa , seja em África ou outro lugar.

O objectivo é também permitir que os participantes criem redes e comunidades de aprendizagem de executivos e empresários pan-africanos com origens profissionais e culturais muito diversas, para uma experiência de aprendizagem dinâmica e enriquecedora.

Africa Business School, uma escola de excelência para treinar uma nova geração de líderes do futuro

Fundada em 2016 na Universidade Politécnica Mohammed VI (UM6P), a Africa Business School (ABS) se concentra na formação de uma geração de líderes de amanhã, por meio de uma combinação original de abordagens académicas e empresariais. Contando com parceiros académicos internacionais de prestígio, o ABS visa contribuir para o desenvolvimento social e económico na África e além.

Com uma pedagogia híbrida centrada no ser humano, os alunos do ABS são treinados em responsabilidade social, pensamento crítico, inovação, codificação, pesquisa aplicada e questões africanas. Eles são expostos a pesquisas multidisciplinares, métodos de ensino inovadores e uma vasta rede de actores inovadores em vários sectores, a fim de melhorar suas habilidades analíticas e holísticas, tanto quantitativas quanto qualitativas, cognitivas e emocionais, gerenciais e tecnológicas, para capacitá-los a aceitar o paradoxo e entender melhor ambientes complexos e em rápida mudança.