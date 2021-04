Em curso em três províncias, o Projecto de desenvolvimento da Agricultura Familiar orientada para o mercado pode ser expandido para todo o país.

No quadro do Projecto de Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Comercialização, 14 mil agricultores receberam apoio financeiro e 44 mil pequenos agricultores tiveram formação no uso de tecnologias agrícolas aprimoradas para aumentar a produção das culturas de milho, feijão, mandioca e batata rena.

A informação consta de um Memorando da Expansão do projecto, avançada, nesta terça-feira (27), durante a reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço.

O projecto, em curso desde 2012, abrange 12 municípios (25 comunas) das províncias de Malanje, Bié e Huambo. O Memorando indica que foram igualmente treinados mais de 60 técnicos do Ministério da Agricultura e Pescas, além da capacitação do pessoal técnico do Instituto de Desenvolvimento Agrário.