As máscaras cirúrgicas a que nos habituámos por causa da pandemia de covid-19 demoram mais de 200 anos a decompor-se.

O risco é criar novos cemitérios de lixo no fundo do mar, avisa o ambientalista César Freitas que tem lutado, no terreno e nas redes sociais, contra o que considera um dos maiores problemas de Cabo Verde: o lixo.

O também administrador da página Facebook do Movimento Contra a Poluição em Cabo Verde constata, ainda assim, que os comportamentos começam a mudar.