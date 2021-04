Tribunal manda soltar jornalista detido em Benguela

O tribunal da Comarca de Benguela ordenou a soltura de Francisco Rasgado, detido na sexta-feira, depois de o diretor do Chela Press ter apresentado justificação da sua ausência em tribunal.

O tribunal da Comarca de Benguela ordenou esta segunda-feira (26.04) a soltura do jornalista angolano Francisco Rasgado, detido na sexta-feira, depois de este ter apresentado justificação da sua ausência em tribunal.

O mandado de soltura, com a data desta segunda-feira, a que a agência Lusa teve acesso, ordena a libertação do jornalista detido, por alegada falta de comparência numa sessão do tribunal, “em virtude de o mesmo ter apresentado documento válido a justificar a sua ausência neste tribunal no dia designado para o julgamento no processo-crime que lhe moveu o digno magistrado do Ministério Público”.

Francisco Rasgado responde a um processo de difamação movido pelo anterior governador da província, Rui Falcão.

“Uma arbitrariedade”

O mandado de detenção, assinado pelo juiz da comarca de Benguela, António José Santana, na quinta-feira e executado no dia seguinte, mandava que o arguido, de 64 anos, fosse “conduzido à cadeia”, sem referir os motivos.

Francisco Rasgado, diretor e fundador do jornal Chela Press, assinou no ano passado um artigo denunciando alegadas atos de corrupção, gestão danosa e desvio de meios públicos ligados ao governo de Benguela, liderado até ao mês passado por Rui Falcão.

“Se ele apenas denunciou o acto corrupto e, por conta disso, é detido, isto é uma arbitrariedade, porque não existem requisitos para a sua prisão, não se percebe o porquê”, considerou o advogado do jornalista, no sábado.