Petro de Luanda dá “vassourada” ao Interclube

Ao vencer este sábado, no pavilhão da Cidadela, o Interclube, por 87-82, o Petro de Luanda conquistou a 43ª edição do Campeonato Nacional de Basquetebol sénior masculinos, com uma “vassourada” (3-0) ao adversário.

Depois das vitórias nos dois jogos anteriores, por 92-71 e 104-65, disputados no pavilhão Arena do Kilamba, os “petrolíferos” confirmaram a superioridade no terceiro confronto, numa eliminatória a melhor de cinco partidas, e garantiram o 14º quarto troféu.

No encontro de hoje, o Petro de Luanda venceu o primeiro e o segundo período, por 19-14 e 24-22, respectivamente, fixando o resultado ao intervalo em 43-36 a seu favor.

No reatamento, apesar do equilíbrio, com empate no terceiro quarto 22-22 (65-58), os “tricolores” mantiveram-se na liderança e, com um plantel superior, conseguiram fazer gestão da vantagem até ao apito final, apesar da derrota no quarto decisivo, por 22-24, colocando o resultado final em 87-82.

Nas meias-finais o Petro de Luanda ultrapassou a sua equipa B, por 2-0, numa eliminatória disputada no sistema de play-offs a melhor de três jogos, ao passo que os “polícias” superaram, surpreendentemente, o 1º de Agosto, por 2-1.