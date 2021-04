Futebol: Kabuscorp na fase nacional da Taça de Angola

O Kabuscorp do Palanca apurou-se hoje para a fase nacional da taça de Angola em futebol, ao golear o Malu FC, por 6-1, em jogo da final da fase provincial disputado no estádio dos Coqueiros, em Luanda.

Para atingir a final, a turma do Palanca derrotou na última quarta-feira, no seu reduto (Coqueiros), o Guelson FC, por 3-1, ao passo que o Malu FC venceu o Kamba FC, por 2-1, no campo do São Paulo.

A Taça de Angola, fase nacional, não se disputa há dois anos, depois da Federação Angolana de Futebol ter suspendido a prova para harmonizar os calendários competitivos nacionais e internacionais.

O Kabuscorp do Palanca, campeão nacional 2013, foi relegado à segunda divisão, em 2019, por atraso no pagamento da dívida com o seu ex-jogador, o brasileiro Rivaldo.

A turma do Palanca , que estava fora das competições há um ano, está impedida de inscrever ou licenciar jogadores nos órgãos directivos do futebol nacional, enquanto durar os conflitos por incumprimento nos diversos pagamentos de atletas e treinadores.