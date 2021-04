Dário António vence 1ª etapa do “ORPED BCI”

Os ciclistas do BAI Sicasal Petro de Luanda, Dário António, Bruno Araújo e Mário de Carvalho, dominaram este sábado, em Caxito, província do Bengo, a primeira etapa da quarta prova de fundo do torneio “ORPED BCI”,

O evento visa saudar o 41º aniversário da província do Bengo, que se assinala no dia 26 de Abril.

Dário António, da categoria elite, alcançou o tempo de três horas, 16 minutos e 39 segundos, seguido de Bruno Araújo (3:16.40s) e Mário de Carvalho (3:16.41s).

Nas classes Master 30, o ciclista Leonel Araújo, da equipa Tchaco Cycling Team, foi o vencedor, ao passo que Yuri Rosa e Fernando Lemos, ambos da equipa Amadores do Cicloturismo, venceram as provas de Master 40 e 50, respectivamente.

Justiniano Araújo Júnior, do Petro de Luanda, venceu em juvenis e o seu colega de equipa, José Lucamba, conquistou a etapa em cadetes.

Em juniores, Abias Elavoco (Jair Transporte de Benguela) venceu a prova em juniores, enquanto Euclides Chingui (Amadores do Cicloturismo) foi o melhor em sub-23 e Lowengo Paulo (Kambas da Bicicleta) conquistou a etapa em femininos.

Em declarações à ANGOP, o director da Organização e Promoções de Eventos Desportivos “ORPED BCI”, Bruno Casimiro, referiu que a organização do evento já está trabalhar para internacionalizar o torneio, um projecto que não se concretizou em 2020 devido a pandemia da covid 19.

A prova prossegue no domingo, com a disputa da etapa de fundo com 100 ciclistas.