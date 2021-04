Ariel Holan pede demissão e deixa o Santos

Novidade do Santos para a temporada de 2021, o técnico Ariel Holan pediu demissão do cargo. A decisão foi anunciada pelo presidente do clube, Andrés Rueda, na manhã desta segunda (26).

Holan disse não estar confortável com a situação que vive, com rojões no apartamento onde vive. Rueda chegou a tentar conversar com Holan, buscando que ele ficasse, mas não teve sucesso.

“Ponderamos, não era o que eu queria. O pessoal confunde projeto de três anos com contrato de três anos com o treinador. Ponderamos e de comum acordo aceitamos essa situação”, afirmou o presidente do Santos. “Tentei reverter, não teve jeito. Houve até caso de fogos no apartamento dele. Soltaram rojão. Isso o deixou de uma maneira pouco confortável.”

A torcida do Santos protestou no entorno da Vila Belmiro e em frente ao prédio onde o argentino mora após a derrota do time misto para o Corinthians, por 2 a 0, neste domingo (25). A Vila Belmiro já havia sido pichada após a derrota para o Barcelona, em partida válida pela Libertadores da América.

O técnico solicitou que a partida contra o Boca Juniors, nesta terça (27), fosse a última no comando do clube, mas Rueda não confirmou que o argentino estará no banco de reservas.

O argentino comandou o Peixe em 12 partidas na temporada – 5 na Libertadores e 7 no Paulistão -, com 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Foram 12 gols marcados e 19 sofridos.