Aboubakar Gakou MVP do 43ª nacional

O extremo-poste do Petro de Luanda Aboubakar Gakou foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da 43ª edição do Campeonato Nacional de Basquetebol sénior masculinos, depois da vitória da sua equipa diante do Interclube, por 87-82, no terceiro jogo da final.

No jogo decisivo, que confirmou a superioridade dos “tricolores” na eliminatória a melhor de cinco partidas, somando três vitórias consecutivas, Aboubakar Gakou completou um duplo-duplo, marcando 14 pontos e capturando 11 ressaltos.

Com dois troféus individuais cada, Carlos Morais e Gilson Bango levaram dois prémios para casa, sendo que o primeiro ficou com os títulos de melhor marcador da prova e melhor triplista, ao passo que o segundo foi o melhor recuperador, além de se destacar como recuperador.

Eis os premiados:

Jogador Fair Play: Joseney Joaquim (Interclube)

Melhor em assistências: Elmer Felix (Interclube)

Melhor recuperador: Gilson Bango (1º de Agosto)

Melhor marcador de dois pontos: Leonel Paulo (Petro de Luanda)

Melhor marcador dos três pontos: Carlos Morais (Petro de Luanda)

Melhor marcador: Carlos Morais (Petro de Luanda)

Melhor jogador da fase regular : Gilson Bango (1º de Agosto)

Melhor marcador de lances livres: Glofate Buiamba (Interclube)

MVP: Aboubakar Gakou (Petro de Luanda)

Melhor treinador: José Neto (Petro de Luanda)