1.º de Agosto vence Interclube na abertura da segunda volta

O 1.º de Agosto venceu este sábado, em Luanda, o Interclube, por 1-0, em jogo da 16ª jornada do Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão (Girabola), disputado no estádio 22 de Junho.

O único golo da partida foi apontado por Moya, através da transformação de uma grande penalidade, aos 54 minutos.

Com esta vitória, os “militares” dilatam a vantagem na primeira posição, com 36 pontos, ao passo que os “polícias” mantêm-se no quinto posto, com 25.

Para a mesma ronda, o Recreativo do Libolo derrotou o Progresso Sambizanga por 1-0, com Caneta a anotar o único tento, aos 66 minutos.

Na outra partida, das três que marcaram abertura da segunda volta, a Baixa de Cassanje empatou diante do Recreativo da Caála, por 0-0.

A ronda prossegue no domingo com os jogos entre o Ferrovia do Huambo – Kuando Kubango FC (estádio dos Kuricutelas/15h), Santa Rita de Cássia do Uíge – Wiliete de Benguela (estádio 4 de Janeiro/15h).

A jornada reserva ainda, terça-feira, os duelos entre o Sagrada Esperança – Académica do Lobito (estádio do Dundo/15h30), FC Bravos do Maquis – Petro de Luanda (estádio Mundunduleno/15h).

O Desportivo da Huíla e Sporting de Cabinda encerram a jornada, no dia 5 de Maio.