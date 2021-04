Polícia deteve senegalês por falsa ameaça de bomba no aeroporto da Praia

A Polícia Nacional deteve um cidadão de nacionalidade senegalesa que fez, na manhã da sexta-feira 23 de Abril, uma ameaça falsa de bomba no aeroporto internacional da cidade da Praia.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa pelo director nacional da Polícia Nacional, Emanuel Estaline Moreno.

«O cidadão foi detido e será apresentado às autoridades (Tribunal) para os procedimentos em relação à situação. De modo que não passou de um falso alarme», disse Emanuel Estaline Moreno.

De acordo com a Polícia Nacional, o cidadão cumpriu com todos os procedimentos, impostos pela segurança aeroportuária, «passou pelo controlo de fronteira e depois de já estar na sala de embarque, no momento que iria sair para ir para o avião teria declarado em voz alta que teria uma bomba».

E, segundo a polícia, a força de segurança agiu de imediato, aplicando todos os procedimentos de segurança para o efeito, analisando o indivíduo, bem como todas as bagagens e pertences, através de uma equipa anti-explosivos devidamente equipada e treinada para o efeito. Ficou comprovada que a ameaça de bomba no aeroporto da Praia era falsa.