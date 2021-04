OGE: Despesas do terceiro trimestre fixadas em 8,7 bilhões de Kwanzas

A ministra das Finanças, Vera Daves, afirmou sexta-feira, (23) que as despesas totais, até ao fim do terceiro trimestre, fixaram-se em 8,7 bilhões de Kwanzas, representando uma execução de 65 por cento face ao Orçamento Geral do Estado (OGE) revisto.

Ao pronunciar-se na Assembleia Nacional, perante os deputados, Vera Daves esclareceu que “se repartimos essas despesas totais em termos de despesas correntes, tivemos uma execução de 71 por cento, uma participação de 46 por cento do valor total realizado”.

A ministra das Finanças destacou que o sector social teve uma execução de 66 por cento do valor total autorizado e uma participação de 35 por cento da despesa total, em termos de relativos foi o sector com mais peso.

De acordo com a governante, segue-se o sector de Defesa e Segurança representado 32 por cento da despesa total, tendo sido executado 76 por cento do valor total autorizado.

“O Sector Económico executou 67 por cento do valor total autorizado com peso de 18 por cento do valor do valor”, acrescentou a ministra.

A titular da pasta das Finanças avançou ainda que o sector dos serviços públicos gerais executou 70 por cento, com um peso de 15 por cento da despesa total.

Em relação à despesa de capital, disse, houve uma execução de 61 por cento e uma participação de 54 por cento do valor total realizado.

A governante referiu que ainda que em termos de despesas correntes, as principais rubricas são as remunerações da função publica, contribuições de empregadores, bens e serviços, juros de divida, subsídios e outras transferências.