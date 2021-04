Ruanda pretende transformar Kigali em centro financeiro africano para impulsionar os investimentos

As discussões estão ocorrendo com potenciais parceiros na Europa , Oriente Médioe América do Norte , disse Barigye de Kigali. “O elo que faltava para a África são os centros financeiros que facilitam o fluxo de capital”, diz ele.

Rwanda Finance é uma empresa estatal criada para incentivar o investimento no país e na região. Ele promove o Centro Financeiro Internacional de Kigali (KIFC), previsto para ser lançado oficialmente em uma reunião de chefes de estado da Commonwealth em Ruanda em junho. A empresa tem parcerias com a Casablanca Finance City , a instituição financeira de desenvolvimento britânica CDC e o BPI da França .