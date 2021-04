Ronda Rousey anuncia gravidez do primeiro filho: ‘Não posso mais esconder’

Ronda Rousey, lutadora do UFC, anunciou, nesta quarta-feira, a gravidez de seu primeiro filho com o também lutador Travis Brownie. Em seu canal no Youtube, a atleta de 34 anos relevou, tomada por felicidade, a vinda de seu primogênito. No vídeo, Ronda afirma ser o quarto mês da gestação.

Casados desde 2017, os lutadores anunciaram juntos a gravidez. No decorrer do postagem, a dupla aparece também descobrindo sobre a gravidez.

– Não posso mais esconder, então é a hora de mostrar – disse Ronda com um sorriso estampado.

– Obrigada a todos, por todos os votos de boa sorte e toda a positividade”, diz ainda a futura mamãe no final. “Estamos realmente ansiosos para que todos vocês o conheçam, assim como nós. … O bebê mais malvado do planeta chegando até vocês em 22 de setembro – concluiu.

Campeã peso-galo do UFC e invicta, a norte-americana também já atacou de modelo e tem uma carreira crescente como atriz.