RDC: John Numbi oficialmente processado pelo assassinato de Floribert Chebeya

Ainda em fuga, o general, muito próximo de Joseph Kabila, é processado oficialmente pelo assassinato do ativista dos direitos humanos e seu motorista.

Segundo nossas informações, o poderoso general congolês é agora oficialmente processado pela justiça militar por “associação criminosa” e “assassinato de Floribert Chebeya e Fidèle Bazana” .

De acordo com um documento datado de 14 de abril e assinado pela auditora geral do Supremo Tribunal Militar, Likulia Bakumi Lucien René , todos os serviços de segurança são obrigados, “em caso de descoberta” de John Numbi, para “apreendê-lo e ‘transmitir-lhe boa escolta ao [seu] gabinete no auditor geral do Tribunal Superior Militar ”.