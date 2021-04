Presidente da República agradece mensagem de Portugal

O Presidente da República, João Lourenço, endereçou, ontem, quarta-feira (21), uma mensagem de agradecimento ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa, assim como ao primeiro-ministro português, António Costa, pelo gesto de solidariedade para com os angolanos vítimas das últimas chuvas.

A mensagem de João Lourenço, em nome do povo angolano, foi publicada no Twitter.

Na mensagem de condolências divulgada no sítio oficial da Presidência da República portuguesa na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa disse que “foi com tristeza que tomei conhecimento das trágicas consequências das fortes chuvas que afectaram Luanda e resultaram na perda de vidas humanas, em número elevado de desalojados e em significativos prejuízos materiais”.

“Neste momento difícil”, em meu nome e do povo português, as mais sentidas condolências a todos aqueles afectados por esta catástrofe”, lê-se na mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa.

Por seu turno, o primeiro-ministro português, António Costa, escreveu através de uma mensagem publicada no Twitter, que recebeu com consternação as notícias sobre as mortes e a devastação causadas pelas cheias em Angola. O povo angolano conta com a nossa solidariedade fraterna.