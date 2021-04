O programa de água do Grupo OCP visa 100% de sustentabilidade até 2030

O Grupo OCP fez grandes avanços na reutilização de águas residuais e visa 100% de sustentabilidade no uso da água até 2030. Em uma entrevista exclusiva com a New African , Karim Saoud , vice-presidente responsável por Água e Energia na Plataforma de Sustentabilidade do Grupo, descreve os progressos alcançados até agora e os ambiciosos planos do Grupo.

Sabemos que a mineração é uma indústria de uso intensivo de água; como a OCP recupera águas residuais urbanas para tornar suas operações mais sustentáveis?

A recuperação e reutilização de águas residuais urbanas após o tratamento faz parte de nossa estratégia de gestão sustentável da água. De fato, o uso da água ocorre em cada etapa da cadeia de valor: mineração, transporte e transformação. A OCP agora está enfrentando o desafio do crescimento industrial que é próspero e sustentável.

Como parte da implementação de nossa estratégia hídrica, abandonamos, por exemplo, o uso de água subterrânea, que é considerada um recurso estratégico para o reino. Na verdade, planejamos ter todas as necessidades de água industrial da OCP atendidas com água não convencional (águas residuais tratadas e água dessalinizada) até 2030.

O aumento de nossa capacidade industrial é naturalmente acompanhado por um aumento nas necessidades de água. Para responder a isso, priorizamos o reaproveitamento de águas residuais domésticas purificadas. Assim, contribuímos para a proteção do meio ambiente e a preservação dos recursos naturais de água doce.

O Grupo OCP desenvolveu um ambicioso programa de construção de várias estações de tratamento de águas residuais urbanas (ETAR) e de reaproveitamento da água, principalmente para fins industriais. A planta de lavagem Merah Lahrach é a primeira no mundo a usar águas residuais purificadas da ETAR da cidade de Khouribga para a lavagem de fosfato. Esta estação, com capacidade de 5 milhões de metros cúbicos por ano, tratou cerca de 45 milhões de metros cúbicos desde que foi inaugurada em 2010.

Duas outras ETARs seguiram-se nas minas de Benguerir e Youssoufia, levando assim a reutilização industrial da água purificada pelo OCP para cerca de 10 milhões de metros cúbicos por ano. Parte da água que sai da ETAR Benguerir também é utilizada para regar os espaços verdes da Cidade Verde Mohammed VI. O tratamento de águas residuais de última geração está fornecendo resultados muito bons.

Esta experiência pioneira está a revelar-se uma excelente resposta ecológica às necessidades industriais do Grupo. Ele incentiva o uso de águas residuais para outros projetos industriais.

Vários estudos de viabilidade estão em andamento com nossos parceiros para fortalecer a capacidade de reaproveitamento industrial de águas residuais tratadas, de ETARs existentes ou novas.

O OCP reaproveita 80% das águas residuais do enriquecimento com fosfato. Como funciona a otimização do uso da água em toda a cadeia de valor?

Ao lançar a sua estratégia de desenvolvimento industrial, o Grupo OCP colocou a preservação dos recursos naturais no topo das suas prioridades.Garantimos a otimização dos recursos hídricos usados ​​em toda a produção e processamento de fosfato.

Como referiu, mais de 80% da água utilizada na fase de enriquecimento por lavagem-flotação nas minas do Grupo é reciclada. Trata-se de um processo desenvolvido pelas equipes do OCP em que a água do lodo de lavagem é reciclada e principalmente recuperada e, em seguida, reinjetada no processo.

Outro exemplo é que o consumo específico de água nas novas unidades industriais foi reduzido em 25% graças à adoção de novas tecnologias avançadas.

Além disso, o Slurry Pipeline conectando Khouribga a Jorf Lasfar e transportando o fosfato lavado na forma de polpa economiza quase 3 milhões de metros cúbicos de água por ano. Este modo de transporte hidráulico mantém a umidade na rocha, enquanto toda a água usada para o transporte é reutilizada em instalações de aprimoramento de fosfato.

A dessalinização é um grande avanço tecnológico, mas consome muita energia. Como podemos aproveitar ao máximo esses avanços tecnológicos e, ao mesmo tempo, economizar energia?

A OCP investe na dessalinização da água do mar para atender a todas as necessidades adicionais exigidas pelo seu desenvolvimento industrial, sem recurso a água convencional adicional.

A plataforma industrial da Jorf Lasfar é abastecida desde 2016 pela maior estação de dessalinização do Marrocos, com uma capacidade anual de 25 milhões de metros cúbicos. Utiliza o processo de osmose reversa, processo de produção de água doce que utilizamos desde a entrada em operação da estação de dessalinização de Laâyoune em 2006. As necessidades energéticas desta estação são atendidas a partir do excesso de energia limpa cogerada nas instalações industriais de a plataforma OCP.

O projeto de extensão da estação Jorf Lasfar, programado para entrar em serviço em 2022, alcançará uma capacidade total de 40 milhões de metros cúbicos por ano. Outras usinas de dessalinização estão sendo estudadas nos sites Jorf Lasfar, Safi e Laâyoune.

A tecnologia adotada em nossas usinas de dessalinização é a tecnologia “best-in-class”, que permite menor consumo de energia elétrica por metro cúbico, principalmente graças a um sistema de recuperação de energia.

Ainda no nível da ETAR, a recuperação energética do biogás proveniente do processo de tratamento de efluentes pode cobrir até 30% das necessidades elétricas dessas estações.

Outra alavanca na gestão eficiente da energia diz respeito ao modo de transporte. De fato, o Slurry Pipeline permite uma ótima otimização de energia. Este modo de transporte hidráulico é particularmente ecológico. O avanço da polpa é favorecido pela gravidade natural, que elimina a energia elétrica consumida no transporte por trem e na secagem do fosfato. A conclusão deste mineroduto permitirá, assim, a eliminação de 930.000 toneladas de emissões de CO 2 por ano.

O objetivo do programa de água do OCP é usar água 100% sustentável até 2030. Quais são os principais projectos nos quais o OCP se concentrará no futuro para atingir esse objectivo?

Reduziremos o consumo específico de água em 15% a partir de 2024. Continuamos nossos esforços de otimização em toda a cadeia de valor.Assim, lançamos projetos inovadores tanto para a recuperação do máximo possível de água de lamas de lavagem e tratamento de vias de mineração, como para a busca contínua de processos menos consumidores de água no processamento industrial.

Também planejamos usar recursos hídricos não convencionais adicionais, construindo novas ETARs e novas unidades de dessalinização.

P&D e inovação no setor de água também são necessários. Lançamos vários projetos em colaboração com vários parceiros, incluindo a Universidade Politécnica Mohammed VI, para desenvolver soluções para otimizar a água no processo industrial. Buscamos as tecnologias de tratamento de água mais adequadas e competitivas, como o uso de energias renováveis ​​em usinas de dessalinização.