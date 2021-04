Moçambique: CDD realiza Webinar sobre resolução do conflito em Cabo Delgado

O Centro para Democracia e Desenvolvimento de Moçambique realiza hoje das 15 às 17 horas um webinar sobre Resolução do Conflito em Cabo Delgado.

Com o objectivo de encontrar considerações estratégicas, recomendações para os decisores políticos e criar um espaço de diálogo e metodologias para o fim do conflito em Cabo Delgado, o evento vai contar com vários especialistas internacionais, nomeadamente, Adriano Navunga, Director do Centro para Democracia e Desenvolvimento de Moçambique, o Coronel de Infantaria Omar Saranga, Director Nacional de Política de Defesa Ministério da Defesa Nacional de Moçambique, o embaixador da União Europeia Roeland van de Geer, Piers Pigou, ligado a plataforma International Crisis Group – ICG, Liesel Louw-Vaudran, do Instituto de Estudos e Segurança, Chris Maroleng, da plataforma Good Governance Africa – GGA, Richard Rands, Assessor do Centro para Democracia e Desenvolvimento de Moçambique e Khalid Koser, Do Fundo de Resiliência e Engajamento da Comunidade Global.