Chuva em Luanda: Sobe para 24 o número de mortos e mais de duas mil famílias desalojadas

O número de mortos da chuva, que caiu em Luanda, na manhã de segunda-feira, 19 Abril, subiu de 14 para 24, entre as quais 9 são crianças, segundo a Comissão Provincial de Protecção Civil e Bombeiros.

O documento distribuído à imprensa informa que o município de Cacuaco registou 10 mortes, Luanda cinco, Viana, Cazenga e Kilamba Kiaxi, com três mortes cada.

Dados disponíveis indicam que as chuvas, que duraram cerca de sete horas, provocaram 24 mortos, dois feridos, duas mil e 289 residências inundadas e duas mil e 344 famílias desalojadas.

A chuva, que começou às 5h00 da manhã da última segunda-feira, danificou ainda pontes, derrubou 58 árvores, o transbordo de nove bacias de retenção de água o que provocou a inundação de 14 escolas e quatros centros de saúde, bem como a destruição parcial de duas pontes.

Entretanto, a Ministra de Estado, Carolina Cerqueira, em representação do Executivo, visitou algumas famílias vítimas da chuva no Cazenga, tendo garantido que os funerais serão custeados pelo Estado, que também se comprometeu a ajudar com novas habitações para os desalojados.