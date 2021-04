A televisão nacional chadiana anunciou terça-feira, 20 de Abril, a morte do Chefe de Estado chadiano, que acabava de ser declarado vencedor das eleições presidenciais de 11 de Abril. Idriss Déby Itno sucumbiu aos ferimentos recebidos em combate nos últimos dias.

Segundo a televisão nacional chadiana, Idriss Déby Itno sucumbiu aos ferimentos recebidos em combate ocorrido a 19 de Abril na região de Kanem diante dos rebeldes da Frente de Alternância e Concórdia no Chade (FATO). No mesmo dia, foi anunciado o vencedor das eleições presidenciais do Chade com 79,32% dos votos e , portanto, deveria ter iniciado o seu sexto mandato.

“Idriss Déby Itno acaba de dar seu último suspiro na defesa da integridade territorial no campo de batalha”, disse o porta-voz do Exército, general Azem Bermandoa Agouna, em um comunicado à imprensa lido na TV. Chade no final da manhã de 20 de Abril.

ELE FOI FERIDO NOS CONFRONTOS E MORREU ALGUMAS HORAS DEPOIS

“O Marechal do Chade, Idriss Déby Itno, como faz sempre que as instituições republicanas são seriamente ameaçadas, tomou o chefe das operações durante a luta heróica travada contra as hordas terroristas da Líbia. Ele ficou ferido durante os confrontos e morreu quando foi repatriado para N’Djamena ”, disse o exército.

De acordo com nossas informações, Idriss Déby Itno havia subido à frente em Kanem para empurrar seus homens para o combate. Os confrontos com os rebeldes FACT foram muito violentos, causando muitas baixas em ambos os lados. Golpeado em uma manobra, Idriss Déby Itno sucumbiu algumas horas depois.

Uma transição de dezoito meses

Assim que o presidente morreu, conhecido de seus próximos, os oficiais superiores do exército reuniram-se em torno do general Mahamat Idriss Déby, filho do falecido, a fim de acordar os eixos principais de um estatuto de transição e os termos deste último. Decidiram então dissolver o governo e a Assembleia Nacional e estabelecer uma transição de dezoito meses, cujo anúncio foi feito na manhã de 20 de Abril.

Também foi decretado um luto nacional de catorze dias em todo o território e será organizado um funeral nacional. Um toque de recolher entre 18h e 5h também está em vigor em todo o país, e as fronteiras terrestres e aéreas estão fechadas até novo aviso. De acordo com fontes em N’Djamena, a capital está calma no momento, embora movimentos populacionais tenham sido observados do Chade aos Camarões no meio do dia.

“É constituído um conselho militar de transição [CMT] para garantir a defesa do nosso querido país nesta situação de guerra contra o terrorismo e as forças do mal, a fim de garantir a continuidade do Estado”, declarou o exército. O CMT, acrescenta, garantirá o poder por dezoito meses, após os quais serão criadas novas instituições por meio da organização de eleições “livres, democráticas e transparentes”.

A transição será liderada por Mahamat Idriss Déby. Este último, filho de Idriss Déby Itno, é general do exército chadiano e durante muitos anos chefiou a Direcção-Geral dos Serviços de Segurança das Instituições do Estado (DGSSIE), da qual faz parte a guarda presidencial.

Eleição presidencial no Chade: uma “luta final” para Idriss Déby Itno?

A 11 de Abril, os chadianos foram chamados às urnas para o primeiro turno da eleição presidencial. Idriss Déby Itno avançou como grande favorito, mas mesmo assim a votação não faltou porque, afirmam os seus próprios apoiantes, a questão da sua sucessão acabaria por surgir.

No distrito das embaixadas, não muito longe do aeroporto de N’Djamena, as ruas estão desertas no dia 8 de abril, de madrugada. Policiais e militares ocuparam os seus lugares nos cruzamentos das principais estradas, sob um sol que ameaçou, esmagar a capital chadiana. Alguns motoristas ficam irritados.

Um tem um compromisso, o outro um vôo para tomar.Os homens uniformizados permanecem inflexíveis. Esta manhã, o presidente está planejando sair. A área ao redor da sua residência particular e a mesquita onde costumava ir orar foram isoladas. As boinas vermelhas vigiam.

O marechal Idriss Déby Itno está no campo. Desde o seu regresso de Bongor, na fronteira com os Camarões , o Chefe de Estado, candidato à sucessão neste domingo, 11 de Abril, comprometeu-se a percorrer os bairros da capital. No início da manhã, para evitar o calor, ele se dirige às multidões que seus leais escritórios de apoio organizaram para reunir.

Ministros e notáveis ​​deram tudo de si. Um, um cadete do governo, montou um gabinete celebrando a “visão” do Marechal, outro, mais experiente, apostou no tema da “convergência”, um terceiro, enfim, piloto em mãos um movimento juvenil do Movimento Patriótico de Salvação (MPS, no poder).

Alguns foram astutos para serem mais notados. Assim, Mahmoud Ali Seid, o diretor de assuntos administrativos da presidência, preferiu não criar um escritório de apoio afiliado ao MPS, mas uma Coalizão de associações da sociedade civil pela ação cidadã (Casac). No dia 4 de abril, paralelamente à campanha do partido e enquanto a primeira-dama percorria as estradas do sul do país, ele organizou um comício no estádio N’Djamena. Arquibancadas cheias e um ambiente festivo.