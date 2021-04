Cazenga: Distrito 11 de Novembro garante conforto de munícipes com deficiência

A Administração do Distrito Urbano do 11 de Novembro, dentro da sua política de solidariedade para com as pessoas mais carenciadas, fez ontem, dia 21 de Abril, a entrega de meios de apoio e locomoção a cerca de 80 pessoas portadoras de deficiência da circunscrição.



Vale lembrar que, a realização da acção no Distrito Urbano do 11 de Novembro, o administrado por Celsio Carvalho contou com o apoio da Empresa Hebrumel, que ofereceu os meios e se fez representar com distintos membros, coordenados por Bruna Gerônimo, membro da direcção da empresa.



O acto decorreu no pátio do Instituto Médio de Gestão do Kikolo, testemunhado pelo Administrador Municipal Adjunto para Área Política Social do Cazenga, Constantino de Almeida, que na ocasião agradeceu o gesto da parceria, afirmando que os bens ora oferecidos vão garantir algum conforto e, sobretudo, minimizar os constrangimentos de locomoção dos beneficiados.