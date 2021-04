A habitação está no centro da mudança social na África – UN-Habitat

A rápida urbanização na África está criando uma oportunidade para um novo paradigma na forma como planejamos e administramos nossas cidades, especialmente no contexto de Covid-19, disse Oumar Sylla, Director Regional da África para UN-Habitat.

Como o UN-Habitat está supervisionando o papel transformador que as cidades podem desempenhar no desenvolvimento social?

Oumar Sylla: UN-Habitat é um ponto focal para o Objectivo 11 dos ODS, no sistema da ONU, ajudando a entregar os indicadores para garantir que as cidades e municípios estejam implementando os ODS.

Na África, estamos trabalhando com a Comissão Econômica da ONU para a África (UNECA) e Cidades Unidas e Governo Local (CGLU) da África para apoiar as autoridades locais e o governo a gerar não apenas as melhores políticas, mas também para gerar dados para informar a implementação do ODS 11.

Quando você tem muitas pessoas nas cidades, é claro que elas precisam de serviços, precisam de transporte, precisam de alimentos, precisam de mercadorias e precisamos estabelecer uma cadeia de valor para tratar dessas questões, além dos imperativos do clima verde.

Quais são as prioridades para a África na Nova Agenda Urbana?

Na Nova Agenda Urbana, o primeiro elemento de mudança é a redução das desigualdades espaciais; a segunda é compartilhar a prosperidade para cidades e regiões; o terceiro é o fortalecimento da acção climática; e, por último, trata-se de uma resposta eficaz à crise urbana.

Estou liderando para a região da África e temos trabalhado com cidades e municípios para desenvolver estratégias sobre política urbana nacional, política de habitação e também como incorporar a urbanização aos planos de desenvolvimento nacional.

Além disso, estamos trabalhando no estabelecimento de um observatório urbano não apenas para gerar dados, mas também para rastrear a tendência de urbanização na África, que é profunda – estamos falando de 800-900 milhões de pessoas que vivem nas cidades.

Esse número aumentará nos próximos anos porque esperamos ver metade da população da África Subsaariana vivendo ou se mudando para cidades até 2050.

Esta rápida tendência de urbanização em África está criando uma oportunidade para um novo paradigma na forma como planejamos e administramos nossas cidades, especialmente neste contexto de Covid-19. Queremos passar da reacção à crise para a prevenção, especialmente no desenvolvimento de uma nova atitude em termos de prevenção da mudança climática, conflitos e assentamentos informais.

Qual é a importância de uma abordagem de múltiplas partes interessadas para enfrentar os desafios?

Houve uma lacuna habitacional de mais de 50 milhões em 2015 na África, que tem crescido desde então. É por isso que acreditamos que o trabalho em parceria é o caminho a seguir. Isso envolve os quatro Ps – parceria pública, privada e popular – onde as comunidades também podem investir em seu sistema habitacional.

Desenvolvemos este conceito de habitação dirigida pelo proprietário , que está realmente ajudando as comunidades a terem acesso a pequenos fundos para construir suas casas.

Enquanto isso, esperamos que os governos estabeleçam políticas de acessibilidade econômica e de acesso a moradias de baixo custo. Precisamos ter muito cuidado com a dimensão dos direitos humanos para garantir que o processo de engajamento do setor privado não leve a mais desigualdades nas cidades, mas que possamos realmente encontrar soluções em que todos ganham.

No contexto da recuperação da Covid-19, o setor de habitação pode desempenhar um papel crítico para aumentar a riqueza por meio da criação de empregos, a promoção de materiais de construção locais e mercados de habitação a preços acessíveis – todos os quais reduzem as desigualdades.

Como as remessas da diáspora podem ser mobilizadas para fornecer moradias mais acessíveis na África?

Muitas vezes, as remessas são utilizadas apenas para consumo na habitação, o que não é produtivo. O que falta agora é desenvolver programas e incentivos específicos que inspirem confiança e confiança para a diáspora. É necessário desenvolver políticas para incentivar a diáspora a formalizar seus investimentos.

Por fim, o que o entusiasma no seu trabalho?

Estamos vendo um progresso e uma transformação significativos em muitas cidades da África, como Ruanda, onde temos o engajamento da vontade política e também o engajamento da população por meio do processo de planejamento das cidades. O Quênia também está progredindo na área de habitação social, com a meta de construir 100.000 unidades habitacionais nos próximos anos.

O facto de a urbanização ocupar um lugar de destaque na agenda dos governos, da União Africana e dos doadores é um sinal positivo. Precisamos ter certeza de que as pessoas estão no centro do processo. Planejamos cidades para pessoas e com pessoas.

