Sianga Abílio indicado para embaixador no Uganda, Sudão do Sul e Somália

O diplomata angolano, Sianga Abílio, deverá apresentar, nos próximos dias, as Cartas Credenciais para assumir as funções de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de Angola, no Uganda, Sudão do Sul e Somália.

Baseado em Nairobi, o diploma, actualmente, exerce as funções de Embaixador de Angola no Quénia e de Representante Permanente de Angola junto dos Escritórios das Nações Unidas na capital queniana.

De acordo com um comunicado da embaixada que o Jornal de Angola teve acesso esta terça-feira, (20), tão logo apresentar as Cartas Credenciais, o Embaixador Sianga Abílio, passará a assegurar a cobertura Diplomática dos quatro países, a partir de Nairobi.

Sianga Abílio foi acreditado como representante permanente do país junto dos Escritórios das Nações Unidas em Nairobi em Maio do ano de 2018.