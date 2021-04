Música Karma de Daniel Nascimento nomeada para o Top dos Mais Queridos (Vídeo)

O músico Daniel Nascimento está pela primeira vez entre os artistas que concorrem ao Top dos Mais Queridos, o popular concurso organizado há mais de três décadas pela Rádio Nacional de Angola.

O cantor e apresentador, mostrou-se satisfeito pelo sucesso da música Karma e afirmou nas suas redes sociais que “Karma já fez história. Estou muito feliz e muito grato”.

VIDEO PROMOCIONAL DO TEMA KARMA – DANIEL NASCIMENTO – YOU TUBE 2020 – 230 865 visualizações

Agradeceu à organização, à sua produtora e aos compositores da canção. Reservou o maior agradecimento ao público que consumiu desde o primeiro dia esta música que marcou o seu regresso às paradas.

Por fim, o artista apelou ao voto para ficar no TOP 5 de acordo ao novo formato do concurso. Para votar pode enviar um sms via whatsapp para o número +244 929 545 385 com a palavra KARMA, ou ainda através do site www.topdosmaisqueridos.com.