Mini-cimeira de Luanda: Chefes de Estado dos Grandes Lagos reunidos na capital angolana

Os Chefes de Estado e de Governo da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), que vão participar na mini-cimeira sobre a situação política e de segurança República Centro-Africana, já começaram a chegar ao local da actividade.

O primeiro a se fazer presente, depois de João Lourenço, na qualidade de anfitrião foi o presidente do Ruanda, Paul Kagame, seguido por Faustin Tuadera, da RCA.

Convocada pelo Chefe de Estado de Angola, João Lourenço, na qualidade de Presidente em exercício da CIRGL, a reunião traz também a Luanda, além de Faustin Touaderá e de Paul Kagame, o Presidente da República do Congo, Dennis Sassou Nguesso e o Presidente do Conselho Soberano de Transição da República do Sudão, Abdul Fatah al-Burhan.

Um comunicado da Casa Civil do Presidente da República distribuída à imprensa refere que vão igualmente participar delegações de alto nível em representação do Tchade, Camarões e República Democrática do Congo.

Esta é a segunda vez, em menos de três meses, que os líderes da CIRGIL reúnem na capital angolana, para analisar a situação na República Centro Africana. O primeiro encontro, por iniciativa do Chefe de Estado angolano, na qualidade de presidente em exercício da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, aconteceu no dia 29 de Janeiro deste ano.