F. C. Porto dá nega à Superliga Europeia de clubes

A garantia foi dada, esta segunda-feira, pelo presidente dos dragões, Pinto da Costa, que admitiu contactos informais por parte de outros clubes.

“Houve contactos informais de alguns clubes, mas não demos grande atenção por duas razões. A UEFA não permite que haja circuito fechado de provas, como há na NBA. Em segundo lugar, estando a nossa Federação contra isso e nós enquadrados na FPF, não podemos estar a participar em algo contra os princípios e regras da união europeia”, afirmou o líder portista, a margem da apresentação do plano de pagamento do empréstimo obrigacionista.

“Se for para a frente, que eu ponho muitas dúvidas, a UEFA não vai acabar e serão essas as provas oficiais. Não temos de estar preocupados ou deixar de estar (com eventual perda de receitas). Estamos na Champions e queremos continuar a estar”, acrescentou Pinto da Costa, convicto que o F. C. Porto marcará presença na edição de 2021/22.