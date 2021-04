Covid-19: Angola com 395.447 pessoas vacinadas

As autoridades sanitárias anunciaram, nesta segunda-feira, em Luanda, a vacinação, até à presente data, de 395.447 cidadãos.

O processo de vacinação, que teve início a 2 de Março, numa primeira fase, abrange profissionais de saúde, professores de todos os níveis de ensino, pessoas idosas com mais de 65 anos, efectivos dos órgãos de Defesa e Segurança, doentes com drepanocitose e insuficiência renal crónica com mais de 18 anos de idade.

As autoridades sanitárias prevêem vacinar 54 por cento da população, um total de 16.823.284 indivíduos maiores de 16 anos.

O país recebeu até à presente data 824 mil doses de vacina.

A campanha de vacinação decorre nas províncias de Luanda, Cabinda, Benguela, Bengo, Huambo, Huíla, Cuanza Norte, Cuando Cubango, Cuanza Sul, Cunene, Malanje, Lunda Sul, Lunda Norte, Namibe, Moxico.

O país espera receber, até ao final deste mês, 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 da Johnson & Johnson, Pfizer e Sputnik.

Trata-se de um lote de 12 milhões de doses da vacina Sputnik, para imunizar seis milhões de pessoas, mais de quatro milhões da Johnson & Johnson e mais de um milhão da Pfizer.

O quadro geral de Angola totaliza 24.518 casos positivos, com 563 óbitos, 22.600 recuperados e 1.355 activos. Dos activos, sete estão em estado crítico, 13 graves, 68 moderados, 48 com sintomas leves e 1.219 assintomáticos.