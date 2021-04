AUTOMÓVEL: Well… well… well

A Honda apresenta, mesmo com a pandemia, um conceito do que será o primeiro modelo totalmente eléctrico. Além disso, o SUV pode adiantar os traços da segunda geração do HR-V, prevista para este ano.

A fabricante não detalha a mecânica do SUV e:concept, mas confirma que “indica a direcção de um futuro modelo de produção em massa do primeiro veículo eléctrico da marca para a China”.

Entre as tecnologias já confirmadas, estão os sistemas de prevenção de acidentes, como freio automático, alerta de pontos cegos, monitoramento de saída involuntária de faixa e piloto automático adaptativo.

Prevista para estrear ainda neste semestre, a segunda geração do modelo adoptará um novo formato, com uma inclinação mais acentuada na traseira.

A dianteira também seguirá o conceito, com faróis estreitos e uma nova identidade luminosa.