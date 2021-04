Aumenta para 14 número de vítimas devido às chuvas em Angola

As chuvas torrenciais que caíram sobre a cidade de Luanda na segunda-feira, 19, deixaram 14 mortes e mais de oito mil desalojados.

Os números foram actualizados durante a noite pelo porta-voz do comando de Luanda do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPC), Francisco Mingues.

Duas cidadãs morreram electrocutadas, segundo uma testemunha no local.

Talatona Belas, Cacuaco, Kilamba Kiaxi e Cazenga são as localidades mais afectadas.

A cidade está agora sem passagem para as águas das chuvas, o que tem provocado inundações de ruas, residências, escolas e instituições de saúde, árvores derrubadas e trânsito congestionado.

As chuvas provocaram também o desabamento de um colégio no Distrito Urbano do Sambizanga.