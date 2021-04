Sexo com prostituta era mera distração para roubar carros

Vítimas aliciadas por anúncios eram discretamente despojadas das chaves dos veículos, depois de se despirem para serviço sexual, no Porto.

O plano era simples: roubar as chaves dos clientes de uma prostituta enquanto estes estavam distraídos pelo serviço sexual. Depois furtavam os veículos estacionados perto do prostíbulo numa rua do centro histórico do Porto, para fazê-los desaparecer. O casal, ele de 27 anos e ela de 48, acabaram por ser detidos pelas autoridades e foram agora acusados pelo Ministério Público de roubo, furto, burla informática, posse e tráfico de arma, além de condução sem carta.

Com o esquema, furtaram cinco carros e alguns serviram para fazer assaltos a outros veículos em Guimarães e S. João da Madeira. Ao todo, entre maio e outubro de 2020, o MP imputa-lhes um lucro de 96 mil euros.

Daniel Dias e Ivete Santos viviam no Bairro do Bom Pastor, no Porto, e usavam o quarto de uma habitação da rua de Belomonte, em Miragaia, para que a mulher atendesse os clientes.