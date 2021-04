Relação China-África | E-commerce Ruanda | Como a escola Alibaba “impulsionou” o sucesso de um jovem ruandês

O treinamento em comércio electrónico da Alibaba permitiu que um jovem empresário ruandês lançasse uma marca de moda sofisticada que protege o meio ambiente.

Foco no sucesso da relação China-África: Kevine Kagirimpundu, 29, é o fundador da marca de moda ruandesa Uzuri k & y, que tem uma equipe de quase 100 pessoas. Sua inovação: reciclar pneus usados ​​para fazer sapatos da moda e promover o desenvolvimento sustentável. Kevine está entre as 10 melhores do Concurso de Empreendedores Africanos organizado pela Fundação Jack Ma.

Ela deu o gongo durante a cerimónia de IPO do Alibaba em Hong Kong. Ela foi saudada pelo presidente de Ruanda para falar sobre as perspectivas para o desenvolvimento econômico africano. Em uma entrevista para o People’s Daily Online, Kevine admitiu que estudar o comércio electrónico mudou seu destino.

Há oito anos atrás, Kevine, ainda estudante, tomou a decisão de abandonar a formação de engenheiro civil, que era muito favorável à obtenção de um emprego, e de tentar o caminho mais perigoso do design de moda.

Ela percebeu que muitos pneus usados ​​em sua cidade foram despejados em aterros onde demorou anos para se degradar. Além disso, esses aterros são criadouros de mosquitos, que espalham todos os tipos de doenças.

Então, teve uma ideia: por que não fazer sapatos da moda com esses pneus usados? Isso não só protegeria o meio ambiente, mas também contribuiria para as criações artísticas. Kevine se orgulha disso: “Podemos fazer produtos da moda e ser apreciados pelos jovens através de ações em prol do meio ambiente.”

Kevine imediatamente implementou suas idéias. Na época, ela não sabia nada sobre fabricação de sapatos!Por isso, ela procurou informações muito práticas na internet. Em seguida, ela descobriu no site internacional do grupo chinês Alibaba fornecedores que poderiam atender às suas necessidades em matéria-prima e equipamentos. A partir de 2015, ela estabeleceu cooperação com eles e manteve contato com o app Dingding.

Ela criou sua marca, Uzuri k & y ( veja seu site ), e montou sua equipe que hoje conta com 85 pessoas, sendo 70% mulheres. Em 2019, suas vendas ultrapassaram a marca de US $ 100.000 e dezenas de milhares de pneus usados ​​foram reciclados.

Uma loja duty free foi instalada no aeroporto de Kigali, capital de Ruanda.Ao mesmo tempo, a Uzuri k & y entrou na plataforma africana de comércio electrónico eWTP, criada pelo governo do Ruanda em cooperação com o Alibaba.

E isso é apenas o começo. Kevine planeja promover um modelo de franquia, com planos de vender seus produtos em dez países africanos dentro de cinco anos. Com sede no coração da África, a equipe está gradualmente se internacionalizando. Kevine fala sem complexidades sobre suas ambições: “Para nos destacarmos no mercado internacional, devemos primeiro entrar na China, Europa e depois em outros países e regiões. Queremos estar na vanguarda da moda ”.

© Uzuri k & y marca criada por Kevine Kagirimpundu (Créditos: People.cn)

Treine residentes locais para tirá-los da pobreza

“O que vendemos não são apenas produtos. Também promovemos um conceito de desenvolvimento sustentável, que respeite o meio ambiente. Queremos mudar a mentalidade dos consumidores para que entendam que, ao comprar um produto, também estão ajudando a mudar o destino das pessoas em algum lugar do mundo ”, explica.

Na verdade, além de seu sucesso comercial, a Uzuri k & y organiza um programa de seis meses todos os anos para treinar os sapateiros ruandeses locais. A demanda é forte. “Nosso programa de treinamento de 50 lugares recebeu 300 inscrições e inúmeras pessoas querem aprender as habilidades”, explica Kevine.

Demos pequenos passos, começando pelo treinamento de sapateiro. Em seguida, criamos um centro de treinamento para ensinar artesanato de qualidade de forma mais geral. Ao mesmo tempo, ensinamos noções básicas de empreendedorismo, especialmente para jovens e mulheres. Também treinamos treinadores em confecção de calçados.

Após o treinamento, eles voltam para sua cidade natal, onde podem continuar a ensinar o ofício para outras pessoas ”. É um círculo virtuoso: os jovens licenciados criam os seus próprios negócios, ajudam as pessoas localmente a adquirir competências que podem ganhar a vida e escapar à pobreza.

Atualmente, o centro já formou 1.060 pessoas, das quais 10 já iniciaram seus próprios negócios com sucesso.Kevine planeja treinar 10.000 pessoas em cinco anos.

© As criações da marca Uzuri k & y (Créditos: People.cn)

É mais difícil para as mulheres começar um negócio

Para Kevine, o empreendedorismo nem sempre foi fácil. Ela tinha apenas 20 anos quando começou seu negócio. Incapaz de fornecer garantias, os bancos recusaram empréstimos. “Mas eu não desanimei, talvez as mulheres tenham que trabalhar duas vezes mais que os homens para ter sucesso e as pessoas não as subestime.

Se minhas palavras forem ignoradas por causa da minha juventude, então falarei mais alto. Faço de tudo para que minha voz seja ouvida e meu ponto de vista seja reconhecido ”, afirma.

Kevine trabalhou duro e aprendeu assuntos financeiros sozinha, defendendo constantemente seu plano empresarial para os investidores. Hoje, com o sucesso de seu negócio, ela continua ajudando as mulheres.“Minha voz e ações representam todas as mulheres e falo em nome delas.

Acho que homens e mulheres precisam trabalhar juntos ”, disse Kevine, citando Jack Ma, o fundador do Alibaba:“ Os homens fazem as coisas acontecerem, as mulheres tornam as coisas melhores, os homens e as mulheres precisam trabalhar juntos ”. Para Kevine, as mulheres devem ter autoconfiança e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo progresso tecnológico.

A pandemia de Covid-19 afetou as vendas e por um período quase não houve lucro. Mas Kevine não cortou salários nem demitiu funcionários. “Se eu tivesse despedido meus funcionários, seus filhos teriam sido privados de comida e toda a família seria forçada a uma vida muito difícil”, explicou ela.

Ela optou por aproveitar o confinamento para fortalecer a formação profissional e continuar a desenvolver sua plataforma online: “aprendemos muito e toda a equipe se tornou mais forte e mais unida”.

Aprender com o Alibaba “mudou sua vida”

Em 31 de outubro de 2018, o governo de Ruanda estabeleceu uma cooperação com a Alibaba na capital Kigali para construir em conjunto o primeiro centro de eWTP na África (plataforma de comércio eletrônico).

Em março de 2019, Kevine viajou para Hangzhou para participar do treinamento para jovens empreendedores criado pelo Alibaba. Jack Ma é o empresário que ela mais admira e que é para ela “uma grande fonte de inspiração”.

“Eu me deparei com essa oportunidade de treinamento por acaso”, diz ela.Estávamos pensando em lançar uma loja online e achei que o treinamento seria uma oportunidade de acessar a plataforma de e-commerce mais desenvolvida do mundo ”.

Suas duas semanas de treinamento foram uma grande experiência para Kevine. Ela progrediu na gestão e viu como o comércio eletrônico pode atrapalhar o modelo de negócios tradicional, reduzindo consideravelmente os custos operacionais.

Ela fez uma visita notável à aldeia Taobao durante seu treinamento. “Nesta vila inteligente, foi incrível ver como o Alibaba atende às necessidades da comunidade por meio da ciência e da tecnologia.

A tecnologia permite que os moradores se interconectem e façam transações com residentes de outras cidades sem sair de suas casas. Assim, a vida deles se torna muito mais fácil ”, diz ela.

“O treinamento em Hangzhou ampliou meus horizontes e quero levar esse modelo para minha cidade natal para criar mais oportunidades para os moradores ganharem a vida”, acrescenta ela.

Após seu treinamento, Kevine retornou a Ruanda e abriu sua primeira loja online um mês depois, tornando-se rapidamente a marca de moda online nº 1 de Ruanda. Em apenas seis meses a loja foi lucrativa e até recebeu pedidos de clientes europeus.

Em novembro de 2019, Kevine participou no Concurso de Empreendedores Africanos organizado pela Fundação Jack Ma. Ela ficou entre os dez primeiros. Ela contou sua história empreendedora na frente de seu “ídolo” Jack Ma e obteve um fundo semente.

No final de novembro, ela foi convidada a ir a Hong Kong para tocar a campainha da oferta pública inicial do Alibaba em Hong Kong.

Em setembro de 2019, como parte da cooperação eWTP, a Alibaba Business School da Hangzhou Normal School lançou sua primeira turma de graduação para estudantes ruandeses ( veja nosso artigo anterior ).Este ano, Kevine conversou com esses alunos em Hangzhou por videoconferência e os encorajou a trabalhar duro nesta “escola de excelência”.

Sua mensagem foi direta: o desenvolvimento econômico de Ruanda precisa de mais talentos qualificados, ela está pronta para oferecer estágios e oportunidades de trabalho, ela espera que eles possam fazer melhor do que isso!