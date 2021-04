Namibe: UNITA marchou sábado em solidariedade ao seu presidente

Partido diz que Adalberto Costa Júnior é alvo de uma campanha do MPLA contra a sua pessoa

A UNITA realiza amanhã, 17, na província angolana do Namibe, uma marcha de solidariedade para com o seu presidente Adalberto Costa Júnior que, segundo a organização, é vítima de uma campanha orquestrada do MPLA contra a pessoa dele.

“Nós temos assistido uma grande campanha de ataques ao nosso querido presidente e nós não só repudiamos isso, mas também condenamos essa prática que o regime tem vindo a desencadear”, afirma Vitorino Silepo, secretário provincial.

Aquele responsável considera ser perda de tempo do MPLA eleger ataques direccionados ao seu líder quando o partido no poder deveria preocupar-se com a situação social degradante e “identificar as prioridades que têm a ver com a satisfação premente das necessidades dos angolanos”.

A manifestação tem início às 11 horas, mas concentração dos militantes e amigos do partido acontece duas horas antes.