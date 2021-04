Menina de 7 anos morre em tiroteio em lanchonete em Chicago, nos EUA

Uma menina de sete anos morreu após ser alvejada em um tiroteio no drive-thru de uma lanchonete do McDonald’s em Chicago, nos Estados Unidos, informou neste domingo (18) a imprensa local.

O tiroteio ocorreu por volta das 16h20 locais (18h20 em Brasília) deste domingo (18) no estacionamento do McDonald’s situado na West Roosevelt Road, nos arredores de Homan Square, informou a polícia de Chicago, citada pelo jornal The Chicago Sun-Times.

A menina e seu pai estavam em um carro quando duas pessoas saíram de outro veículo e começaram a atirar contra eles, segundo a publicação local. A menina recebeu múltiplos disparos e foi levada para o hospital Stroger, onde foi declarada morta, relatou a polícia, citada pelo Chicago Sun-Times.

O pai, Jontae Adams, 28, e sua filha de sete anos, Jaslyn, estavam no estacionamento do McDonald’s quando foram atingidos por disparos. Duas pessoas saíram de um carro e começaram a atirar contra o veículo das vítimas, disse um funcionário do McDonald’s.

O pai da menina, por sua vez, também foi levado para o mesmo hospital, onde permanece internado em estado grave.

Segundo a publicação local, o motivo por trás da ação dos atiradores ainda não foi esclarecido.