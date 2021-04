José Mourinho demitido de treinador do Tottenham

O Tottenham oficializou, esta segunda-feira, (19) a saída de José Mourinho do comando técnico da equipa principal, indica um comunicado publicado no site oficial do clube.

O clube londrino confirma a saída da equipa técnica liderada pelo treinador português, desejando as maiores felicidades para o futuro.

“O clube pode hoje anunciar que José Mourinho e os seus treinadores João Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra foram dispensados ​​das suas funções”, começa por dizer o Tottenham em comunicado, que inclui ainda uma nota do presidente Daniel Levy.

“José e sua equipa técnica estiveram connosco em alguns de nossos momentos mais desafiadores como clube. O José é um verdadeiro profissional que demonstrou enorme resiliência durante a pandemia”. Ao nível pessoal, gostei de trabalhar com ele e lamentamos que as coisas não tenham corrido como esperávamos. Ele será sempre bem-vindo aqui e gostaríamos de agradecer a ele e à equipa técnica pela sua contribuição”, continua o comunicado.

O Tottenham confirma ainda que o antigo jogador Ryan Mason irá orientar o treino desta segunda-feira, remetendo para mais tarde novos esclarecimentos sobre este processo.

Depois de ter entrado a meio da temporada passada para o comando dos ‘spurs’, José Mourinho deixa o clube londrino na sétima posição da liga inglesa e na final da Taça da Liga, marcada para domingo, tendo sido eliminado da Liga Europa e da Taça de Inglaterra.

Na sua passagem pelo Tottenham, Mourinho somou 44 vitórias, 19 empates e 23 derrotas.

O Tottenham foi o oitavo clube da carreira de Mourinho, depois de Benfica, União de Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter Milão, Real Madrid e Manchester United.