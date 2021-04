Huawei realça optimização de portfólio para aprimorar resiliência

A Huawei realizou na última segunda-feira, 12 de Abril, a sua 18ª Cúpula Global de Analistas em Shenzhen, China. Mais de 400 convidados, incluindo analistas da indústria e financeiros, principais líderes de opinião e representantes da mídia participaram do evento no local, junto com analistas e representantes da mídia de todo o mundo via online.

O presidente rotativo da Huawei, Eric Xu, compartilhou o desempenho de negócios da empresa em 2020, bem como cinco iniciativas estratégicas, nomeadamente:

• Optimizar o seu portfólio para aumentar a resiliência dos negócios – como parte desses esforços, a Huawei vai fortalecer os seus recursos de software e vai investir mais em negócios que dependem menos de técnicas de processo avançadas, bem como em componentes para veículos inteligentes;

• Maximizar o valor do 5G e definir o 5.5G com pares da indústria para impulsionar a evolução das comunicações móveis;

• Fornecer uma experiência integrada, inteligente e centrada no usuário em todos os cenários;

• Inovar para reduzir o consumo de energia para um mundo de baixas emissões de carbono.

• Abordar os desafios de continuidade do fornecimento.

“Reconstruir a confiança e restaurar a colaboração em toda a cadeia global de suprimentos de semicondutores é crucial para trazer a indústria de volta aos trilhos”, enfatizou Eric Xu.

“Seguindo em frente, continuaremos a nos encontrar num ambiente global complexo e volátil. As novas ondas da COVID-19 e a incerteza geopolítica apresentarão desafios contínuos para todas as organizações, negócios e países. Acreditamos profundamente no poder da tecnologia digital para fornecer novas soluções para os problemas que todos enfrentamos. Portanto, continuaremos a inovar e impulsionar a transformação digital com osnossos clientes e parceiros para levar o digital a cada pessoa, casa e organização um mundo conectado e inteligente”.

William Xu, director do conselho e presidente do Instituto de Pesquisa Estratégica da Huawei, começou a sua palestra a abordar os desafios que vão afectar o bem-estar social na próxima década, incluindo o envelhecimento da população e o consumo cada vez mais alto de energia. Ele seguiu com a visão da Huawei sobre o mundo inteligente de 2030, incluindo nove desafios tecnológicos e direcções propostas para os esforços de pesquisa. Esses incluem:

1) Definição do 5.5G para apoiar centenas de bilhões de diferentes tipos de conexões;

2) Desenvolvimento de óptica em nanoescala para um aumento exponencial na capacidade da fibra;

3) Optimização de protocolos de rede para conectar todas as coisas;

4) Fornecimento de poder de computação avançado forte o suficiente para suportar o mundo inteligente;

5) Extracção de conhecimento de grandes quantidades de dados para conduzir avanços na IA industrial;

6) Ir além da arquitectura de von Neumann para sistemas de armazenamento 100x mais densos;

7) Combinar computação e detecção para uma experiência de hiper-realidade e multimodal;

8) Capacitar as pessoas a administrar de forma mais proactiva a sua saúde, por meio de automonitoramento contínuo dos sinais vitais pessoais;

9) Construir uma Internet de Energia inteligente para a geração, armazenamento e consumo de electricidade mais verde.

“Na próxima década”, disse William Xu, “podemos esperar grandes melhorias na sociedade. Para promover esses esforços, esperamos unir forças com diferentes indústrias, universidades, institutos de pesquisa e desenvolvedores de aplicativos para abordar os desafios universais que a humanidade enfrenta. Com uma visão compartilhada, todos nós temos um papel a desempenhar enquanto exploramos como tornar as conexões mais fortes, a computação mais rápida e a energia mais ecológica. Juntos, vamos marchar em direcção a um mundo inteligente em 2030”, explicou Xu.

O primeiro Huawei Global Analyst Summit ocorreu em 2004 e tem sido realizado anualmente desde então. A cúpula deste ano, “Construindo um Mundo Inteligente e Totalmente Conectado”, ocorre de 12 a 14 de Abril, com uma série de sessões de aprofundamento, onde especialistas da indústria de todo o mundo podem compartilhar as suas percepções exclusivas e discutir tendências futuras.

