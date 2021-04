China enfrenta dívidas africanas: uma abordagem equilibrada e respeitosa

Relações económicas internacionais: como a China está lidando com as dívidas africanas? Descubra as explicações fornecidas pelo People’s Daily Online.

Não, os países africanos não estão “presos” aos empréstimos chineses. Um tipo de discurso muito ouvido nos círculos políticos ocidentais é que a China, ao fornecer financiamento para grandes projetos africanos, imporia um equilíbrio de poder que acabaria por lhe dar o domínio. A China obteria vantagens políticas, económicas e estratégicas por meio de empréstimos insustentáveis ​​que constituiriam uma espécie de “armadilha” da qual os países teriam dificuldade em escapar. Esse discurso é infundado [1] . Vários estudos internacionais independentes, como os do Grupo Ródio ou da Iniciativa de Pesquisa China-África (CARI) da Universidade Johns Hopkins, confirmam isso e podem ser consultados sobre este assunto.

Os países africanos podem escolher entre várias fontes potenciais de financiamento. Hoje, eles têm principalmente quatro canais: instituições financeiras multilaterais internacionais, mercados de títulos europeus, instituições financeiras privadas (especialmente bancos comerciais) e financiamento bilateral.Desde 2006, a emissão de dívida europeia, dívida privada e dívida de banco comercial cresceu rapidamente.

O mercado de dívida europeu tornou-se um atractivo para os países africanos devido às condições de financiamento mais vantajosas. No entanto, os países africanos também se mostraram cada vez mais dispostos a buscar empréstimos em países emergentes, como a China, devido à flexibilidade das ofertas e ao pragmatismo dos negociadores.

A China mostra grande contenção na gestão de empréstimos. Por exemplo, a mudança de regime em países mutuários africanos vem com regras de dívida revisadas, e a China frequentemente opta por concordar com novos termos para proteger seus empréstimos e relações diplomáticas.

Mesmo que seja uma hipoteca de recursos ou commodities, a China se abstém de recorrer a meios coercitivos. Freqüentemente, requer intervenção limitada de arbitragem internacional. Deve-se notar também que os meios coercitivos datam mais da época colonial, praticados por potências ocidentais como os Estados Unidos, Grã-Bretanha e França.

Em Novembro de 2020, Sinohydro concluiu a construção do projeto hidroeléctrico Kafue Gorge em sua parte de armazenamento de água (Foto: Powerchina-intl)

O estudo do Grupo Ródio

Um elemento interessante é o estudo sistemático sobre empréstimos chineses realizado pelo Grupo Rhodium, a grande empresa de consultoria com sede em Nova York, que há vinte anos tem reconhecida expertise na China, mas também na Índia, em questões de energia e clima. E em geral nos principais balanços globais . O Grupo Rhodium descobriu que apesar de seu tamanho como uma grande potência, a China está mostrando moderação em suas negociações [2]

A agência estudou cerca de 40 casos em 24 países (dos quais 13 são africanos) e descobriu que os países mutuários muitas vezes podem obter resultados benéficos para eles contra os negociadores chineses. Entre as soluções adotadas em caso de dificuldades, o alívio da dívida é o principal remédio (16 casos), seguido do alongamento da dívida (11 casos), refinanciamento (4 casos), reestruturação da dívida (4 casos) e suspensão da concessão de empréstimos (4 casos). As primeiras quatro categorias (35 casos, ou 90%) são obviamente mais vantajosas para os países mutuários.

Em contrapartida, os quatro casos de suspensão de novos empréstimos concentraram-se na Venezuela e no Zimbábue. Essa decisão foi tomada principalmente por causa da turbulência política e dos problemas com a implementação do projeto nos países anfitriões, e não porque a China esperava pressionar seu parceiro suspendendo os empréstimos. Suspender novos empréstimos é a opção mais restritiva que a China pode tomar, e é apenas uma opção passiva em condições extremas.

Por sua vez, os países africanos podem negociar preços entre diferentes doadores, podem suspender projetos e até usar as relações diplomáticas como uma aposta para exercer pressão.

Um exemplo: o projecto hidroeléctrico Kafue Gorge

Pode ser interessante estudar um exemplo: o projeto hidrelétrico Kafue Gorge na Zâmbia. É uma usina hidrelétrica de grande porte que terá capacidade instalada de 750 MW.

As negociações de financiamento entre a Zâmbia e a China neste projecto são ricas em lições [3] . O governo da Zâmbia iniciou o projecto em meados da década de 1990. No início, esperava usar o Banco Mundial e levantar capital privado. No entanto, após vários anos de negociações, ele chegou a um memorando de cooperação com o Banco de Exportação e Importação da China e a Sinohydro em 2003.

Nos anos seguintes, por razões internas à ZESCO (Zambia Electricity Supply Corporation Limited), este projeto foi arquivado pelo governo da Zâmbia. Durante este período, a ZESCO também contatou o Japão, Índia e países ocidentais para financiamento. A partir de 2011, o governo do presidente Rupiah Banda firmou novamente um memorando de entendimento com a China. O Fundo de Desenvolvimento China-África foi selecionado para todos os financiamentos e a Sinohydro designada como responsável pela construção.

Em setembro de 2011, após as eleições na Zâmbia, o novo governo declarou imediatamente que reavaliaria as condições de financiamento, benefícios e gestão do projeto, bem como os procedimentos de implementação. Em seguida, anunciou que o memorando assinado com a Sinohydro era inválido e convidou as agências norueguesas a reavaliar o projeto.

Após uma série de negociações, o governo zambiano finalmente decidiu implementar um novo modelo de financiamento ‘construir-operar-transferir’ (BOT), pelo qual um proprietário concorda em construir, financiar e operar uma infraestrutura antes de transferi-la para as autoridades públicas. Como proprietária do projeto, a ZESCO decidiu fornecer parte do financiamento por meio de empréstimos europeus, enquanto 85% foi fornecido pelo Fundo de Desenvolvimento China-África. Ao mesmo tempo, a ZESCO convidou uma empresa privada norueguesa como consultor técnico para supervisionar e controlar o projeto. Em outubro de 2015, a ZESCO e a Sinohydro assinaram um contrato de fornecimento e construção (EPC). Em 2016, a construção começou oficialmente. Em novembro de 2020, a Sinohydro concluiu a construção em sua parte de armazenamento de água.

O caso do projeto hidrelétrico Kafue Gorge é um bom exemplo de como a China aceita sem se opor aos desenvolvimentos que os países africanos desejam.

Estudo CARI da Universidade John Hopkins

Muitos discursos ocidentais acusam bancos e empresas chinesas de induzir os países a fazer empréstimos para projetos não lucrativos, para que a China possa aproveitar essas dívidas para obter concessões.Deborah Brautigam, diretora da Iniciativa de Pesquisa China-África (CARI) da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, examinou mais de 3.000 projetos de infraestrutura chineses em todo o mundo. Não encontrou nenhuma evidência para apoiar essas acusações contra a China [4] .

Em 23 de fevereiro de 2021, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse [5] : “Se quebrarmos a dívida externa dos países africanos, as instituições financeiras multilaterais e os credores comerciais detêm mais de três quartos do total e, portanto, assumem maior responsabilidade por alívio da dívida. Nenhum país africano teve dificuldades de endividamento por causa de sua cooperação com a China. “

Ele continuou: “A questão da dívida dos países em desenvolvimento é antiga e complexa, e a solução fundamental é ajudar esses países a construir suas capacidades de desenvolvimento para alcançar um melhor crescimento. A China está empenhada em promover um ambiente internacional favorável para os países em desenvolvimento e em alcançar um desenvolvimento comum por meio da cooperação. A China também está pronta para continuar trabalhando com a comunidade internacional para a suspensão e alívio da dívida na África. Ele lamentou que “alguns semeiem a discórdia entre a China e a África com más intenções”.

[1] Zhou Yuyuan, “The Chinese Debt Trap Theory Is Unfounded,” 28 de fevereiro de 2021,http://www.china.com.cn/opinion2020/2021-02/28/content_77256496.shtml .

[2] Agatha Kratz, Allen Feng & Logan Wright, “New Data on the“ Data Trap ”Question”, Rhodium Group, 29 de abril de 2019, https://rhg.com/research/new-data-on-the- questão da armadilha da dívida , 20/10/2019.

[3] Peter Bossshard. “Zâmbia: Do Banco Mundial para a China e de volta”, International Rivers, 11 de março de 2008, https://www.internationalrivers.org/blogs/227/zambia-from-the-world-bank-to-china-and -Back , 2019/10/25. Arve Ofstad & Elling Tjonneland, “Zambia’s Looming Debt Crisis – Is China to Blame? », CMI Insight, junho de 2019.

[4] Deborah Brautigam, “Misdiagnosing the Chinese Infrastructure Push”, The American Interest, 4 de abril de 2019, https://www.the-american-interest.com/2019/04/04/misdiagnosing-the-chinese-infrastructure -push / .

[5] Ministério das Relações Exteriores da China:https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1856125.shtml/ .