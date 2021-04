Príncipe Philip foi a enterrar numa cerimónia restrita a familiares

O príncipe Philip, duque de Edibumburgo foi este sábado a enterrar em Windsor, próximo de Londres, numa cerimónia reservada aos seus familiares. Não obstante as restrições impostas pela pandemia da covid-19, os britânicos prestaram homenagem ao esposo da rainha Elizabeth, nomeadamente com ramos de flores colocados diante do castelo de Windsor.

Falecido no dia 9 de Abril de 2021 com 99 anos de idade, o príncipe Philip, esposo da rainha Elizabeth II da Inglaterra durante 74 anos, foi sepultado sábado, dia 17 de Abril de 2021 em Windsor, lugar de residência da família britânica, situado à oeste de Londres.

A cerimónia funerária decorreu na capela St. George, do castelo de Windsor, sem público e sem a tradidicional procissão.

Não obstante as restrições impostas pela pandemia, alguns britânicos deslocaram-se a cidade de Windsor para colocar ramos de flores diante do castelo de Windsor.

Em memória do príncipe Philip, um minuto de silêncio foi observado em todo Reino Unido,às 15 horas locais.

Antigo oficial da marinha real britânica, o príncipe Philipp foi homenageado com música militar executada nomeadamente pelos gaiteiros da Marinha e os corneteiros da Royal Marine.

O caixão de Philip, duque de Edimburgo, foi acompanhado pelos seus netos, príncipes Harris e William.

Vestida de luto, a Rainha Elizabeth deslocou-se para a capela numa viatura Bentley.

O Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, não assistiu a cerimónia.

De origem grega, o príncipe Philip desempenhou um papel importante, na modernização da monarquia britânica, após a Segunda Guerra mundial, assim como foi o principal amparo e homem de confiança da rainha Elizabeth II.

De acordo com a Rainha Elizabeth II, a morte do seu cônjugue deixará um “grande vazio”.

O príncipe Philipp foi sepultado na capela de St.George.