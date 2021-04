O Executivo está preocupado com os ataques cibernéticos, em particular com a ciber segurança e a protecção de dados pessoais, informou esta sexta-feira, (16) em Luanda, o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.

Manuel Homem, que falava durante um workshop, sobre “Segurança cibernética”, disse que o país tem mais de seis milhões de utilizadores de Internet e “naturalmente os ataques cibernéticos constituem uma preocupação que o Executivo tem tratado há muitos anos”.

Em declarações ao Jornal de Angola, o governante sublinhou também que existe uma Lei de Protecção de Dados, actual e que está alinhada aos padrões internacionais nesta matéria.