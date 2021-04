Covid-19: Cabo Verde lidera na incidência em África

Cabo Verde voltou à liderança dos países africanos com mais casos de Covid-19 por 100.000 habitantes, registando um aumento de 52% no número de novos casos. O aumento de casos registado desde Fevereiro pressiona o Serviço Nacional de Saúde.

Números do África CDC mostram que Cabo Verde voltou à liderança dos países africanos com mais casos de Covid-19 por 100.000 habitantes, registando um aumento de 52% no número de novos casos e de 13% no número de mortes.

De quarta à sexta-feira, foram registados em Cabo Verde 745 casos novos de Covid-19. Segundo o ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, o aumento de Covid-19 desde Fevereiro pressiona o Serviço Nacional de Saúde, porque os novos casos são com sintomas.

“Temos registado em todas as ilhas, particularmente em Santiago e Sal, um aumento bastante significativo de novos casos de infecção por Sars-Cov 2. Esse aumento de casos também tem uma outra característica, se é verdade que a maior parte dos casos registados no país, até agora, têm evoluído de forma assintomática, mas desde Fevereiro registou-se um aumento de casos sintomáticos” disse o ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário

Neste momento, de acordo com as autoridades sanitárias, dos casos registados da Covid-19 no arquipélago, oito por cento são da variante inglesa.