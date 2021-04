Cabo Verde, Legislativas 2021: Mais de 60 observadores internacionais a acompanhar as eleições legislativas deste domingo

Mais de 60 observadores internacionais já estão em Cabo Verde para acompanhar as eleições legislativas que decorrem neste domingo, 18 de Abril. A presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Maria do Rosário, considera que a presença de observadores nestas eleições gerais como sendo “muito positiva” e “motivadora” para o país.

Estas declarações foram feitas à imprensa quinta-feira, 15, pela presidente da Comissão Nacional de eleições (CNE), após o “briefing” de recepção dos observadores internacionais que teve lugar na cidade da Praia, com o objectivo de apresentar os preparativos das eleições legislativas.

A vinda de observadores internacionais, segundo a mesma fonte, é “uma motivação extra” para os actores nacionais darem o seu contributo para que o processo eleitoral decorra na sua “normalidade”. “A presença de observadores serve para confirmar a leitura internacional de que Cabo Verde tem um processo eleitoral credível, transparente, bem organizado e pacífico”, sublinha a presidente da CNE.

De salientar que estes 60 observadores são provenientes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), de órgãos da comunicação social estrangeira, bem como da Embaixada dos Estados Unidos da América (EUA). Contudo, segundo a Lusa que cita a presidente da CNE de Cabo Verde, a presença de observadores da União Africana, que também estava prevista, não se concretizará devido a problemas nos transportes.

As eleições legislativas acontecem neste domingo, 18, com a participação de seis partidos políticos, nomeadamente PAICV, MpD e UCID, que concorrem em todos os 13 círculos eleitorais, PP e PTS, que concorrem em seis círculos e PSD, em quatro.

Para o dia da votação estão previstas 1.245 Mesas de Assembleias de Voto no arquipélago e 246 para diáspora, segundo a CNE. Funcionarão das 07 horas às 18 horas, altura em a votação será encerrada para depois se iniciar o processo de contagem e apuramento dos resultados gerais.

Ou seja, conforme a CNE, são 597 candidatos de seis partidos políticos que se lançaram na corrida ao poder – iniciaram em 01 de Abril a campanha eleitoral de 15 dias para as sétimas eleições legislativas em Cabo Verde -, tentando conquistar, no dia 18, o voto de 393.166 eleitores no arquipélago e na diáspora.