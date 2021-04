Angola recupera 373 pacientes

Angola registou, neste sábado (17), a recuperação de 373 pacientes, 178 novos casos e 1 óbito, em 24 horas. Entre os recuperados, 360 são residente em Luanda, três no Cuanza-Sul, dois no Bengo, dois em Benguela, dois na Huíla, um no Cunene e igual número em Malanje, Uíge e Zaire.

Dados da situação da Covide-19 no país indicam que, nas últimas 24 horas, foram diagnosticados 172 novos casos em Luanda, quatro na Huíla e dois no Huambo.

Dos novos pacientes, cujas idades variam dos 4 meses aos 92 anos, 123 são homens e 55 mulheres. Foi reportado na província da Huíla, um óbito, envolvendo um angolano, de 54 anos.

O quadro geral apresenta 24.300 casos, com 561 óbitos, 22.576 recuperados e 1.163 activos. Dos activos, seis estão em estado crítico, 13 graves, 61 moderados, 43 leves e 1.040 assintomáticos.

Nas últimas 24 horas foram processadas 1.934 amostras, estão internados 123 pacientes, enquanto 47 cidadãos estão em quarentena institucional.

As autoridades mantêm 1.301 contactos sob vigilância epidemiológica.