MPLA analisa situação social da região Leste

A situação política, económica e social das províncias do Leste foi analisada, este sábado, na vila mineira do N’zagi, município do Cambulo, Lunda-Norte, no primeiro encontro regional dos comités provinciais do MPLA.

O encontro foi acompanhado pelos coordenadores dos grupos de acompanhamento do Secretariado do Bureau Político do Comité Central do MPLA para as províncias da Lunda-Norte, Diógenes de Oliveira, Moxico, Manuel Pedro Chaves e adjunto para Lunda-Sul, Emanuel Mangueira.

Os primeiros secretários dos comités provinciais da Lunda-Norte, Ernesto Muangala, da Lunda-Sul, Daniel Félix Neto e do Moxico, Gonçalves Muandumba , apresentaram o ponto de situação política, económica e social das respectivas circunscrições.

O balanço do cumprimento das promessas eleitorais de 2017 e a estratégia de actuação do partido face ao cenário político actual constaram, também, dos assuntos do encontro, que visou, ainda, definir mecanismos eficazes para o fortalecimento do partido.

Ao intervir na abertura do encontro regional, que foi antecedido de um acto político, o primeiro secretário do MPLA da Lunda-Norte, Ernesto Muangala, disse que o evento surge da necessidade de se estabelecer metas para garantir a consolidação dos ganhos obtidos nos pleitos eleitorais anteriores. Pretende-se, com a reunião, agregar experiências para se garantir a vitória nas eleições gerais de 2022.