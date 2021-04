Igrejas da Nossa Senhora de Nazaré e do Cabo classificadas à Património Histórico Cultural

As igrejas Ermida de Nossa senhor de Nazaré (século XVII – Luanda), na Baixa de Luanda e Nossa Senhora do Cabo (século XVII – Luanda), na Ilha do Cabo, foram, ontem, classificadas oficialmente à Património Histórico Cultural.

O descerramento da placa de identificação dos dois templos construídos no século XVII, foi feito pelo ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, Jomo Fortunato em alusão ao Dia Internacional dos Monumentos e Sítios que se assinala, hoje, objectivo de promover os monumentos e sítios históricos e valorizar o património angolano alertando a necessidade da sua conservação e protecção.