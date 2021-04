Em Cabo Verde, hoje é dia de reflexão para os 393 mil eleitores recenseados nas ilhas e na diáspora, que domingo vão eleger os 72 deputados do parlamento. Seis partidos estão em liça no escrutínio de amanhã: MpD, no poder desde 2016, PAICV, UCID, PTS, PSD e PP.

Dia de reflexão para as legislativas em Cabo Verde

Publicado a: 17/04/2021 – 09:40

Modificado a: 17/04/2021 – 09:46

Obra à entrada do Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia, Ilha de Santiago, em Cabo Verde. 16 de Abril de 2021.

Obra à entrada do Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia, Ilha de Santiago, em Cabo Verde. 16 de Abril de 2021. © Carina Branco/RFI

Carina Branco

Em Cabo Verde, hoje é dia de reflexão para os 393 mil eleitores recenseados nas ilhas e na diáspora, que domingo vão eleger os 72 deputados do parlamento. Seis partidos estão em liça no escrutínio de amanhã: MpD, no poder desde 2016, PAICV, UCID, PTS, PSD e PP.

A presidente da Comissão Nacional de Eleições, Maria do Rosário Pereira Gonçalves, fez um balanço positivo da campanha eleitoral e disse que as assembleias de voto serão seguras, com álcool gel à entrada, máscaras ao dispor, distanciamento obrigatório, menos eleitores por mesa de voto e mais uma hora para votar e evitar aglomerações.

“As eleições serão seguras. Estamos a trabalhar para garantir isto mas não dependerá unicamente da administração eleitoral. Há muitos factores externos que nós não conseguiremos controlar que é o comportamento das pessoas e também dos partidos políticos. Penso que se os partidos políticos também tiverem este objetivo de garantir que as eleições serão seguras, as assembleias de voto num espaço seguro, nós conseguiremos”, afirmou.

O número máximo de eleitores por mesa foi fixado em 350 eleitores, para o território nacional. Para garantir a segurança e protecção dos membros das mesas das assembleias de voto foram disponibilizados equipamentos de proteção individual, como máscara cirúrgica, viseira e luvas e é obrigatório o seu uso durante o acto eleitoral.

Aos eleitores é pedido para respeitar o distanciamento social mínimo de 1,5 metros nas filas junto às mesas e à entrada é disponibilizado álcool gel para higienização das mãos e máscaras para quem não tiver. Os eleitores dos grupos de risco, nomeadamente idosos e doentes crónicos, são prioritários nas filas. Está, ainda, proibida a venda de bebidas alcoólicas nas imediações das assembleias de voto para evitar aglomerações e será proibido o estacionamento de viaturas em frente às assembleias.

Este domingo, as assembleias de voto em Cabo Verde abrem às 07:00 horas locais e a admissão de eleitores vai fazer-se até às 18:00.

Para estas eleições, Cabo Verde tem um total de 393.166 eleitores distribuídos no território nacional e na diáspora em 1491 mesas de voto. Desses, 340.582 eleitores estão no território nacional, que conta com 1245 mesas, e 52.584 votam em 246 mesas de 22 países.

Este ano, devido às restrições de viagens, as eleições vão contar com cerca de 60 observadores internacionais em vez da centena que estava prevista. A delegação da União Africana deveria ter chegado esta quinta-feira, mas houve um problema com a viagem e já não vêm.

Na corrida eleitoral estão seis partidos – MpD, PAICV, UCID, PTS, PSD e PP – para eleger 72 deputados em 13 círculos eleitorais: dez no país e três na diáspora. MpD, PAICV e UCID concorrem em todos os círculos eleitorais; PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista, África, América, Europa e o resto do mundo); PTS em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, São Vicente, África, América, Europa e o resto do mundo) e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, África e América).

As listas contam com 597 candidatos.

Além das eleições legislativas deste domingo, Cabo Verde realiza eleições presidenciais em 17 de Outubro.