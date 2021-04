Sonangol vende posição na Puma Energy por 600 milhões mas “segura” activos

A petrolífera angolana vendeu a participação que detinha na Puma Energy por 600 milhões de dólares, o mesmo valor que pagou para garantir os ativos estratégicos da empresa, incluindo a rede de postos de combustíveis e os terminais aeroportuários.

A Sonangol anunciou esta sexta-feira que vendeu a participação de 31,78% que detinha na Puma Energy por 600 milhões de dólares, tendo adquirido, pelo mesmo valor, alguns dos ativos da empresa, através da Sonangol Holdings.

A posição foi vendida à Trafigura, numa operação que deverá estar concluída dentro de 6 a 8 meses, segundo comunicado da Sonangol.

A operação implica, ao mesmo, tempo, a compra dos principais ativos estratégicos da Puma – pelo mesmo valor da alienação – que incluem a rede de retalho da Pumangol, composta por 79 postos de abastecimento de combustíveis; terminais aeroportuários em Luanda, Catumbela, Cunene e Lubango; o Terminal de Armazenagem do Porto Pesqueiro, na Baía de Luanda, e a empresa Angobetumes.

“Estas transacções representam o culminar dos esforços da petrolífera nacional, visando resguardar-se da participação na recapitalização da Puma Energy”, justifica a Sonangol, em comunicado.

A petrolífera acrescenta que os acordos assinados “estão alinhados ao objectivo estratégico inserido no Programa de Privatizações, com resultados evidentes na optimização do portfólio de activos da Sonangol, elementos-chave para o propósito de se focar no seu negócio principal”.