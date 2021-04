Primeiro avião da Cabo Verde Airlines regressa ao país mais de um ano depois do início da pandemia

Um avião da Cabo Verde Airlines regressou nesta quarta-feira ao país, mais de um ano depois, pelo que a retoma das operações poderá ocorrer brevemente, com um segundo aparelho a regressar ao arquipélago nos próximos dias.

O primeiro de dois aviões da Cabo Verde Airlines chegou à cidade da Praia para o início das operações da companhia de bandeira parada desde Março do ano passado devido à pandemia de covid-19.

De acordo com o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, com a chegada do aparelho a Cabo Verde Airlines está a dar um passo importante na retoma das actividades e mais de 300 postos de trabalho estão salvaguardados.

“Em primeiro lugar, para salvaguarda 300 postos de trabalho, em consequência 300 famílias que dependem desta companhia; em segundo lugar para dar seguimento aquilo que é estratégia da criação do hub do Sal inserida numa visão mais ampla de hub e de uma plataforma de redistribuição de passageiros e cargas; em terceiro lugar, não esquecer a nossa condição de país turístico, insular, com pequena economia e com uma comunidade muito grande espalhada pelo mundo” disse o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos.

O maior partido da oposição no país, PAICV considerou a chegada do avião da Cabo Verde Airlines uma cena de teatro do Governo para enganar os cabo-verdianos em véspera de eleição.

A rádio pública cabo-verdiana avançou, nesta quinta-feira, que as operações da Cabo Verde Airlines vão ser retomadas no mês de Maio e o segundo Boeing chega ao país, antes do reinício das actividades da companhia de bandeira.