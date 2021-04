Presidente da República nomeia novo Comandante da Marinha de Guerra Angolana

O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nos termos da Constituição e depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional, exonerou o Almirante João Pedro da Cunha Júnior, do cargo de Comandante da Marinha de Guerra Angolana, e o General Jorge Manuel dos Santos, do cargo de Comandante do Instituto Superior de Ensino Militar.

Noutro decreto, igualmente depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional, o Presidente da República nomeou o General Jorge Manuel dos Santos para o cargo de Comandante da Marinha de Guerra Angolana.

Também ontem, 15 de Abril, o Presidente da República exonerou, a seu pedido, Arnaldo de Carvalho Ribeiro Guimarães, do cargo de Administrador da Agência Nacional de Resíduos. Num último decreto presidencial, foi nomeado Flávio Vladimir Machado António para o cargo de Administrador da Agência Nacional de Resíduos.